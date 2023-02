„Sajnálom” - Kimondták Michael Schumacherről, amit senki más nem mer

Bernie Ecclestone szerint egészen máshogyan alakult volna Mick Schumacher pályafutása, ha a 23 éves német pilóta legendás édesapja még a régi lenne.

Ecclestone (jobbra) szerint Michael Schumacher tanácsaival előbbre tartana a legendás pilóta fia Fotó: Getty Images

Mint ismert, a Forma–1 hétszeres világbajnoka, Michael Schumacher 2013 végén síbalesetben súlyos fejsérülést szenvedett, így már tizedik éve ápolásra szorul. Az állapotát gondosan titkolja a magánélet védelmét szem előtt tartó családja. Az autóverseny-sorozat korábbi főnöke szavaiból ugyanakkor kitűnik: az 54 éves Schumi tanácsokkal sem tudja ellátni a fiát.

– Oldalán Michaellel a tanácsadójaként, Mick most egy jó csapat állandó versenyzője lenne. Annyi, de annyi apróságot tudna mondani neki a maga tapasztalatával. Mutatná neki a helyes utat, nem csak pilótaként, de a sportdiplomáciai értelemben is. Rossz csapatban volt. Sokkal jobb lett volna neki a Red Bull. Ott többet foglalkoztak volna vele és felépítették volna – utalt arra Ecclestone, hogy a Haas istálló csapatfőnöke, Günther Steiner is felelős a "kis Schumi" kudarcaiért: a főnökeként gyakran a nyilvánosság előtt kritizálta a fiatal tehetséget.

Pedig a 92 éves brit üzletember amondó, enélkül is túl nagy a nyomás Schumacher fián:

– Nehéz teher a neve. Az a legnagyobb problémája, hogy megfeleljen a nevének. Nehéz lesz versenyzői státuszt találnia. Főleg olyat, ahol esélye lehet győzni. Sajnálom, Mick!

Mick Schumacher két évig volt a Haasnál, ezalatt 43 F1-futamon indult és 12 pontot szerzett (tavaly júliusban a Brit Nagydíjon a 8., majd a soron következő Osztrák Nagydíjon a 6. helyen végzett). A 2021-es szezont a 19., a 2022-est a 16. helyen zárta a 20 fős mezőnyben. Többször is ripityára törte az autóját, eurómilliós károkat okozva.

Szerződését nem hosszabbította meg az amerikai istálló, idén a Mercedes tartalékpilótája lesz.