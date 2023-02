„Különleges élmény volt” – Olasz Anna egzotikus helyen strandolt

Február 8-án, szerdán jelentette be a Szerencsejáték Zrt., hogy stratégiai partneri megállapodást köt a Magyar Olimpiai Bizottsággal, 2024 év végéig támogatja majd a magyar olimpiai csapat eredményes felkészülését. A sajtótájékoztatón részt vett a kétszeres világbajnok- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszútávúszó, Olasz Anna is, aki érdekes történeteket osztott meg lapunkkal.

Olasz Anna jó formában várja az idei esztendőt Fotó: Dömötör Csaba

A 29 éves sportolónő három hetet edzőtáborozott Thaiföldön, ami rendkívül jól sikerült számára. „Én úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legjobb edzőtáborom, nagyon sokat tudtam fejlődni” – nyilatkozta lapunknak Olasz Anna. „Nagyon pozitívan könyveltem el ezt az időszakot, hosszú és nehéz évünk lesz, de mindig fontos az, hogy az ember egy jó pozícióból kezdje el a szezont.”

Az olimpiai negyedik helyezett elmondta, a három hét alatt mindössze négy nap jutott a pihenésre, ennek ellenére egy egészen egzotikus helyre sikerült eljutnia:

Szeretek új dolgokat felfedezni, nem szoktam tömegstrandokra járni. Most is sikerült eljutnunk egy teljesen privát strandra, ahol nagyon kevesen voltak, de az egyik legszebb hely volt ott Phuketen, amit eddig láttam. Különleges élmény volt.

Olasz elmondta, a 2024-es olimpiai kvótaszerzésre az első esélye a júliusi fukuokai vizes vb lesz, egy átlagos napja hétórányi edzéssel telik, azonban még ennyi sport mellett nemrég mesterszakos diplomát szerzett. „Sportközgazdász lettem” – újságolta az úszónő.

„Amerikában végeztem el az alapképzést, oda jártam egyetemre sportösztöndíjjal. Ott üzleti kommunikációt, valamint gazdálkodás és menedzsmentet tanultam. 2020-ban pedig a Debreceni Egyetemen kezdtem el a sportközgazdász mesterképzést, amit most végeztem el. Nem szeretek csak egy lábon állni. Most is azon gondolkozok, hogy mit fogok csinálni az úszás mellett, kell az, hogy valami másra is tudjak koncentrálni az edzések és a versenyek mellett. Amit megtanított nekem az élsport, az az, hogy az időmet hogyan osszam be tökéletesen, az amerikai egyetem nagyon sokat segített ebben.”