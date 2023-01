Nemzet sportolója: Hamarosan bejelentik, ki kerüljön az elhunyt Varga János helyére

Hamarosan döntenek arról, hogy ki kerüljön az elhunyt olimpiai aranyérmes Varga János helyére a nemzet sportolói közé. Persze nem kizárt, hogy a tisztes társulat tagjai nem is birkózót jelölnek, hanem egy másik sportág kiválóságát. Kocsis Ferencnek van esélye, méghozzá nem is kevés.

Fotó: Koncz Márton

„Csak találgatni tudok” – válaszolta a Csikó becenevű egykori kötöttfogású birkózóklasszis, aki megnyerte az 1980-as moszkvai olimpiát, további egy vb-t és 4 Eb-aranyérmet szerzett mellé, ezért nem ok nélkül választották be a Nemzetközi Birkózó Szövetség Hall of Fame-jébe. „Ha az az elv érvényesül, mely szerint egy sportág elhunyt nagyságának utódát ugyanabból a sportágból jelölik ki, úgy feltehetően Hegedüs Csaba és közöttem dőlhet el a verseny.”

Ez lenne Kocsis pályafutásán a végső elismerés, amire mindig vágyott, egyszersmind egy csodás születésnapi ajándék is, elvégre júliusban tölti be hetvenedik életévét. Persze tudja, hogy dr. Hegedüs Csaba versenyzői pályafutásának világversenyes érmei az övével szinte megegyező számúak, és azt is, hogy az 1972-es müncheni nyári játékok éllovasa későbbi magyar szövetségi kapitányként és szövetségi elnökként sokat tett a magyar birkózásért.

„Utóbbi összevetésben nem vagyok hátrányban a Tuskirállyal szemben, hiszen jómagam is dolgoztam válogatott szakági vezetőként – tette hozzá Kocsis. – Klubedzőként ténykedve megfordult a kezeim alatt az olimpiai bajnok Majoros István és Farkas Péter, mi több, az 1992-es barcelonai olimpián az akkori szövetségi kapitány Szőnyi Jánosnak segítettem, s ennek eredményeként lépett a dobogó csúcsára a már említett Farkas, továbbá a diósgyőri titán, Repka Attila.”

Csikó hozzátette, válogatott éveik állandó szobatársa, a világ- és Európa-bajnok Rácz Lajos többször felhívta, és nyugtatgatta: a cím Varga után neki jár.

„A moszkvai játékokon velem együtt aranyérmes Növényi Norbert is kijelentette, ha megkérdeznék, mellettem törne lándzsát akkor, amikor Keleti Ágnes, Schmitt Pál – és így tovább – megtanácskozzák, kire adják javaslatukat Varga János megüresedett helyére.”