Könyvbemutató a motiválásról

"Egy hiánypótló könyvbemutatóra várunk szeretettel nemcsak helyi lakosokat, de mindenkit, akit érdekel a motiváció témája. Belepillanthatsz egy könyv születésének és a motiválásnak a nehézségeibe is. Kérdezhetsz a helyszínen és akár előre is. Ezen a linken pedig többet is megtudhatsz a könyvről."

Zsuzsanna Czagler eseménye.

Időpont: január 24., 17.30

Helyszín: FSZEK Budafoki Könyvtár (Budapest, Kossuth Lajos utca 30, 1221)