Kigördül a Fényflotta! Idén fénybuszok is lesznek!

A BP150 bemutatja: az adventi és a karácsonyi időszak látványossága, a BKV Fényflottája nem csak a fővárosiaknak, hanem a Budapestre látogatóknak is ünnepi hangulatot teremt!

Fotó: facebook

A feldíszített, fényárban úszó járművek december 1-én, napnyugta után gördülnek ki a Hungária kocsiszínből.

A Flotta része – továbbra is – többek között az eredeti Fényvillamos, az UV, egy Combino, egy TW6000, egy ICS, egy KVCS-7 és egy T5C5K2. Sőt! Idén meglepetéssel is készülünk, 2023-ban útjára indulnak a fénybuszok is!

A BKV Fényflottája 2024. január 7-ig közlekedik majd a budapesti utakon.