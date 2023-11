Hogyan szeretsz? – Kötődési sebeink gyógyítása

A társas kapcsolataink nemcsak a lelki életünk színterét jelentik, hanem a testi jóllétünkre és az egészségünkre is nap mint nap hatással vannak. A felnőttkorhoz közeledve mindannyiunkban kialakulnak elképzelések és elvárások arról, hogy kikkel szeretnénk közeli kapcsolatot kialakítani, milyen szülővé szeretnénk válni, milyen párt keresünk. A felnőtt kapcsolataink minőségét azonban elsősorban nem a vágyaink és a terveink határozzák meg, hanem az, hogy a korai gyermekéveinkben milyen kötődési alapmintázatot alakítottunk ki.

Fotó: Facebook

Korai társas tapasztalataink nemcsak azt befolyásolják, hogyan viszonyulunk másokhoz, hanem azt is, miként gondolkodunk és érzünk önmagunkkal kapcsolatban. Úgy fogunk szeretni, ahogy minket is szerettek. Úgy fogjuk becsülni önmagunkat, amennyire mások számára értékesek voltunk. Bármilyen tapasztalatot is szereztünk korábban, ahhoz hasonlóban fogjuk otthon érezni magunkat, tudatosan vagy tudattalanul olyanná formáljuk az emberi kapcsolatainkat. Ez akkor is így van, ha nem őrzünk magunkban pozitív képet a gyermekéveinkről, sőt, akár kifejezetten fájdalmas élményeket hordozunk.

Előadó: Lukács Liza krízistanácsadó szakpszichológus

Időpont: november 6., 18.00

Helyszín: Semmelweis Egyetem (Budapest 1089, Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Nagyvárad tér 4., Zöld előadó)

További részletek itt.