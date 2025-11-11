A hősök köztünk járnak: Polgári Erika és a szívből épített birodalom (x)

Egy édesanya, aki a devizahitelek, a válás és a kilátástalanság mélypontjáról állt fel, hogy ne csak a saját, de több ezer ember életét is jobbá tegye. A NaturComfort, a Hölgyszalon és a City Lady Budapest nem csupán üzleti vállalkozások, hanem egy olyan női küldetés három pillére, ami a legmélyebb emberi értékeken alapul.

Polgári Erika története inspiráló lehet sok nő számára

A „hét szűk esztendő”

Erika a 90-es években fodrászként indult, de hamar felfedezte a benne rejlő üzleti vénát. A direkt értékesítés világában, többek között, mint az Avon vezető tanácsadónője megtanult kommunikálni, célt kitűzni, de ami a legfontosabb: megismerte a magányos, törődést kereső emberek lelkét. Mikor a házassága véget ért, három gyerekkel és pénz nélkül maradt. Ez volt az az időszak, amit "hét szűk esztendőként" emleget. De nem adta fel, tekintete előtt ott volt a célja és a motivációja, hogy gyermekei megélhetését biztosítsa, és a legfontosabb, a szándék, hogy segítsen másoknak abban, hogy komfortosabb életet éljenek.

Ekkor született meg a gondolat, ami mindent megváltoztatott. Korábban árult egy lóbalzsamot, ami segített az ízületi panaszokon. Egy baráti kölcsönből vett pár darabot, és elkezdte telefonon felhívni azokat az embereket, akikről tudta, hogy fájdalmaik vannak. Nemcsak egy terméket ajánlott, hanem meghallgatta a problémáikat, adott néhány vigasztaló szót. A vevők érezték, hogy itt nem egy egyszerű értékesítő van a vonal másik végén, hanem egy társ, aki megérti őket. Így vált a NaturComfort egy személyes küldetéssé: segíteni a fájdalomtól szenvedő embereknek, hogy fájdalommentes és aktív életet élhessenek.

NaturComfort

A minőség, ami több, mint egy díj

A kezdeti sikerek után Erika tudta, hogy a minőségbe kell fektetnie ahhoz, hogy a vásárlók ne csak egyszer, hanem mindig hozzájuk térjenek vissza. Ezért 2011-ben, a "józan paraszti eszére" hallgatva, saját krémet gyártatott. A Magyar Családi Balzsam egy olyan készítmény lett, amelyben nem a haszon, hanem a hatóanyagok magas minősége volt a legfontosabb. A vásárlók hálával teli visszajelzései megerősítették, hogy jó úton jár. A minőség iránti elkötelezettséget olyan rangos elismerések igazolják, mint a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlása és az Érték és Minőség Nagydíjak, melyet 2025-ben egy viszonylag új termékük, a Flexigén is elnyert. Polgári Erika vezetői munkáját pedig az Inczédy György Életmű-díj is elismerte, melyet Nyíregyháza városától kapott 2021-ben.