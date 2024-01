Mínusz 8 fokig biztonságosan és hatékonyan elvégezhető az ablakcsere

Az ingatlanok energiahatékonyságának növelése és a fűtési-hűtési költségek csökkentése nemcsak az építkezések, hanem a felújítások során is elsődleges szempont. A régi nyílászárok korszerűbbre cserélésével egy lépésben mérsékelhetők a rezsiköltségek és növelhető az ingatlan komfortja, értéke. Az innovatív technológiáknak köszönhetően már nem kell tavaszig várni az ablakcserére, mert az akár -8 fokos téli időjárás esetén is gyorsan és hatékonyan megvalósítható. A szakértelem azonban elengedhetetlen a beépítés során, mert a technológia önmagában nem garantálja a kívánt hosszú távú eredményt.

A téli ablakcsere lehetőségei kiemelkedő előnyt jelentenek azok számára, akik nem szeretnének hónapokat várni a felújítás megkezdésére. Az innovatív technológiák és a speciális purhabok alkalmazásának köszönhetően ma már nem jelent akadályt az alacsony hőmérséklet sem. A szakszerűen elvégzett nyílászárócsere nemcsak az ablakok hőszigetelési tulajdonságait javítja, hanem hosszú távon biztosítja azok stabilitását és funkcionalitását is.

„A modern technológiák és a minőségi anyagok lehetővé teszik az ablakcserét még alacsony hőmérsékleten is. -8 fokig hatékonyan elvégezhető a munka, anélkül, hogy az ingatlan komfortját vagy hőmérsékletét jelentősen befolyásolnánk” – avat be Romvári Zoltán, az RS Ablak Kft. egyik ügyvezetője. „A kulcs a gyors és szakaszos munkavégzésben rejlik. Egyik szobából a másikba haladva minimalizáljuk a hőveszteséget, és biztosítjuk, hogy a lakás ne hűljön le teljesen. Ez a módszer kényelmes a lakók számára, és lehetővé teszi a precíz beépítést” – tette hozzá Magyar Sándor, a téli ablakcserét is gyakran végző vállalkozás másik ügyvezetője.

Az információ ott van, csak meg kell keresni

Fontos, hogy a nyílászárócserét megbízható és tapasztalt szakemberekre bízzuk, akik nemcsak a szükséges technológiai ismeretekkel rendelkeznek, hanem a különböző évszakok körülményeihez igazodó munkavégzési módszerekkel is tökéletesen tisztában vannak. A szolgáltató hitelességének és referencáinak ellenőrzése, a kapcsolatfelvételi és a céges adatok ellenőrizhetősége, valamint a weboldal és a Google értékelések alapos áttekintése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy felmérjük egy vállalkozás hozzáértését és szakmai tapasztalatát.

„Számos ablakcsere-ajánlat elérhető a piacon, de utólag nem mindegyik bizonyul jó döntésnek. Fontos, hogy a megrendelők tudatosan válogassanak a kínálatból. Az interneten gyorsan és alaposan utána lehet nézni a kiszemelt vállalkozásoknak. Ha például egy évek óta működő ablakosnak nincsenek vagy csak kevés pozitív értékelése van, az már önmagában informatív. A több száz vagy több ezer pozitív értékelés azonban mit sem ér, ha azokat nem valós személyek írták. Cégünk például a teljes névvel értékelést adókat összeköti az érdeklődőkkel, akik így személyesen is meggyőződhetnek a pozitív értékelés valódiságáról, és képet kaphatnak arról, hogy mire számíthatnak, ha bennünket bíznak meg a nyílászárócserével” – hangsúlyozta Romvári Zoltán.

„A megrendelő számára biztonságot ad, ha a kiválasztott vállalkozás rendelkezik már legalább egy lezárt üzleti évvel, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges összes engedéllyel, és nincs köztartozása. A hitelesség, a profi online megjelenés és referenciák mellett azonban érdemes meggyőződni arról is, hogy a kiválasztott szakemberek ne csak elérhetőek legyenek, hanem számlaképesek is. A korrekt, számlaképes ablakos már a szerződéskötéskor kiállítja a számlát, és garanciát vállal az elvégzett munkára” – emelte ki Magyar Sándor.

Van, ami a minőségi ablak kiválasztásánál is fontosabb

A nyílászárócsere során az alkalmazott technológia döntő fontosságú, különösen télen, mégis a szakszerű kivitelezés a projekt sikerének igazi kulcsa. A 70/30 szabály szerint a beépítés minősége 70%-ban, míg az ablakok minősége csupán 30%-ban határozza meg a végeredményt. A szakembereknek évszaktól és időjárástól függetlenül gondoskodniuk kell arról, hogy a munka gyorsan, hatékonyan és kiváló minőségben valósuljon meg, biztosítva ezzel az ügyfelek kényelmét és az új nyílászárókkal járó hosszú távú előnyöket.

„A megrendelők számára előnyös, ha olyan szakembereket választanak, akik nemcsak a beépítés gyorsaságát, hanem annak minőségét is szem előtt tartják. A nyílászárócsere sikerének záloga a tervezés és a kivitelezés szoros összhangja. Ennek része, hogy a projekt gyors, akár a megrendeléstől számított 3-4 hét alatt történő szakszerű megvalósításához a szakmában elismert gyártó partnerekkel dolgozunk, tapasztalt szakember gárda vonul ki a telepítés helyszínére, illetve, hogy a munka során szakaszosan haladunk, és elvégezzük az ablakcserével járó utómunkálatokat is, így csak a glettelést és festést hagyjuk másra” – mutatott rá a szakszerű nyílászárócsere folyamatára Magyar Sándor.

Nem csak a rezsi számít

A korszerű nyílászárócsere nemcsak az ingatlanok megjelenését újítja meg, hanem hozzájárul a környezetvédelemhez is azáltal, hogy jelentősen csökkenti az energiafelhasználást. A modern, energiatakarékos ablakok jobb hőszigetelést biztosítanak, ezáltal csökkentik a fűtési és hűtési költségeket, miközben javítják az otthonok kényelmét és csökkentik a károsanyag-kibocsátást. A környezettudatos otthon kialakítása során az ablakok cseréje az egyik legjobb befektetés lehet, hiszen hosszú távon jelentős energiamegtakarítást és környezeti előnyöket kínál.

„Az energiahatékonyság nemcsak a háztartások pénztárcáját kíméli, hanem hozzájárul a környezet védelméhez is. A modern, 6 légkamrával ellátott, kiváló hőszigeteléssel rendelkező műanyag ablakok beépítésével jelentősen csökken a hőveszteség, így minimum 30%-kal kevesebb energiára van szükség a fűtéshez vagy hűtéshez. Ezáltal nemcsak a rezsiköltségek csökkennek, hanem a szén-dioxid-kibocsátás is. A most beépítésre kerülő új ablakokkal a jövő generációinak kényelmét és jólétét is szolgáljuk” – zárta gondolatait Romvári Zoltán, az RS Ablak Kft. ügyvezetője.

Összességében a téli ablakcsere nemcsak gyors és kényelmes megoldás, hanem hozzájárul az otthonok energiahatékonyságának javításához és a környezettudatos otthon kialakításához is. A szakértői csapat kiválasztása és a minőségi kivitelezés biztosítja, hogy az ablakcsere hosszú távon is előnyös legyen mind a lakók, mind a környezet számára.

