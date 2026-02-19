Orbán Viktor Trump megszólalásáról: "Barátokkal minden könnyebb" - videó

A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. Javier Milei argentin elnök ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz