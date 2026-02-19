RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Trump megszólalásáról: "Barátokkal minden könnyebb" - videó

Donald Trump feltétlen támogatásáról biztosította.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 16:53
donald trump orbán viktor miniszterelnök

A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. Javier Milei argentin elnök ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz

– fogalmazott az amerikai elnök a csütörtöki Béketanácson Washingtonban. Erre reagált most Orbán Viktor egy Facebook poszttal.

Barátokkal minden könnyebb. A béke is. Köszönjük, Elnök úr! 

- írta Magyarország miniszterelnöke.

