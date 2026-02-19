Orbán Viktor Trump megszólalásáról: "Barátokkal minden könnyebb" - videó
Donald Trump feltétlen támogatásáról biztosította.
A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. Javier Milei argentin elnök ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz
– fogalmazott az amerikai elnök a csütörtöki Béketanácson Washingtonban. Erre reagált most Orbán Viktor egy Facebook poszttal.
Barátokkal minden könnyebb. A béke is. Köszönjük, Elnök úr!
- írta Magyarország miniszterelnöke.
