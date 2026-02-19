Magyar Péternek tudnia kellett, hogy drogos buliba megy
Kínjában már thai törpékről beszél. Állításai sorra megdőlnek, miközben Magyar Péter egy szóval sem cáfolja az újabb meghökkentő részleteket.
Újabb és újabb információk kerülnek nyilvánosságra arról a 2024. augusztusi házibuliról, amelyen Magyar Péter bevallása szerint az alkoholos italok mellett kábítószernek látszó anyag is hevert a nappali asztalán. Az egyre tisztuló kép alapján azt már tudjuk, hogy a Tisza Párt elnökével együtt hat ember biztosan tartózkodott az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban azon az éjszakán.
Lássuk is a szereplőket! Magyar Péter mellett ott volt a korábbi barátnője, Vogel Evelin, továbbá egy Abdoul nevű arab származású férfi, aki a Blikknek, majd az Indexnek is nyilatkozott az ominózus buliról, egy ukrán nő, aki Abdoul elmondása szerint Vogel Evelin barátnője, illetve Magyar Péter testőre, valamint a házigazda.
Először Vogel cáfolt
Az arab férfi nyilatkozataiból kiderült, hogy a szóban forgó személyek mindegyike ismerte Magyar Pétert, ami azért figyelemre méltó körülmény, mert a politikus az ügyről közreadott február 12-i videójában azt állította: a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak. Azt is mondta, hogy Vogel Evelin javasolta neki a bulihelyszínt és kettesben mentek oda.
Erre azon melegében megérkezett a cáfolat, a volt barátnő a 444 érdeklődésére ugyanis még aznap azt mondta, hogy a kamerafelvételen látható szoba ismerős neki, de korábban nem járt a helyszínen, és nem is ő hívta oda Magyart, hanem egy ismerőse.
Nem az én ötletem volt, ott voltam, egyszer voltam ott, és az biztos, hogy nem én tettem oda a kamerát
– jelentette ki Vogel.
Aztán jött a szemtanú is
Február 15-én robbant az újabb bomba, amikor először megszólalt a már említett Abdoul nevű szemtanú a Blikknek. – Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni – idézte fel a történéseket az arab férfi, hozzátéve: nem sokkal később már csak négyesben iszogattak: Magyar Péter, Vogel Evelin, egy barátnője és ő.
Abdoul elmondta, hogy hajnal felé további buli lehetőségét keresték, ekkor vetődött fel az Erzsébet körúti házibuli, ahová Magyar testőre vitte el őket. „Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, vele kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel” – nyilatkozta Abdoul. Megjegyezte azt is, hogy ekkor már csak a házigazda volt ott és ők négyen, a testőr pedig a konyhában tartózkodott, onnan „vigyázott” rájuk.
A Blikknek még csak Vogel Evelin barátnőjeként említett egy hölgyet, aki szintén a házibuliba tartott velük, szerdán az Indexnek már azt is elárulta, hogy egy ukrán nőről van szó, akit Magyar régebbről is ismerhetett. Abdoul később ezzel a nővel kettesben távozott a helyszínről.
A szemtanú szavai tehát teljesen más megvilágításba helyezik a házibuli körülményeit, mint ahogy Magyar Péter előadta a videójában. Kiderült, hogy
a Tisza elnöke mindenkit ismerhetett a házibuliban, sőt a házigazdával kifejezetten jó viszonyban lehetett.
A tulajdonos is megszólalt
Az Elizabeth Apartment Deluxe tulajdonosa a jogi képviselőjén keresztül cáfolta, hogy tudott volna a házibuliról és a kamerafelvételről. Közleménye szerint a sajtóból értesült arról, hogy az Airbnb-ként üzemeltetett lakás egyik hálószobájáról egy ismeretlen képet tett közzé a radnaimark.hu weboldalon, illetve arról, hogy az egyik látogató „kábítószert láthatott”, továbbá illegális úton rögzített felvétel készülhetett egy pár szexuális aktusáról. Ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
Magyar Péter most elefánttal meg törpével jött
Magyar Péter eközben semmit nem cáfolt a megjelent újabb nyilatkozatok tartalmából: sem azt, hogy ismerte a társaság összes tagját, ráadásul a házigazdát is, de azt is szó nélkül hagyta, hogy a helyszín nem Vogel Evelin ötlete volt. Mindössze a Telexnek adott egy rövid választ a nyíregyházi fórumán, ahol a portál arra volt kíváncsi, számít-e olyan felvétel megjelenésére, amin az látszik, hogy kábítószert fogyaszt. A Tisza elnöke azt felelte, hogy valódi felvétel nem lesz, mesterséges intelligenciával pedig sokkal durvább képeket is csinálhatnak róla. „Elefánt is lehet a szobában, huszonöt meztelen nő vagy thai törpe, de a valóságban ilyen nem történt.” Megismételte, amit a múlt héten állított, azaz hogy nem nyúlt az apartmanban látott kábítószernek kinéző anyaghoz, és soha nem is fogyasztott drogot.
Az Ellenpont szerint az új felvételek és a radnaimark.hu frissítései komoly ellentmondásokat tárnak fel Magyar Péter nyilatkozatai és a valós események között.
Újabb videókat, fotókat és részleteket mutatott be az Ellenpont Magyar Péter elhíresült augusztusi éjszakájáról, amelyek több ponton is szembemennek a politikus magyarázataival.
A lap szerint a videók azt sugallják:
a pártelnök intenzív éjszaka után ment tovább egy lakásba, ahol később újabb kérdéses részletek kerültek elő.
A tiszás bulit Buda egyik legelitebb szórakozóhelyén, az ukrán vállalkozók által üzemeltetett Lock the Clubban tartották, és a felvételek szerint jelen volt Radnai Márk alelnök is.
A botrány másik szála a radnaimark.hu oldalon jelent meg, amelyet egy hete indítottak el. A honlapon egy hálószoba képe látható: széttúrt ágy és egy éjjeliszekrényen fehér por, amelyet a portál kábítószerre emlékeztető anyagként ír le. A felület később dátummal frissült: 2024. augusztus 3.
A honlap megjelenése után Magyar Péter egy hatperces videóban reagált. Elismerte, hogy
a megjelölt időpontban valóban járt a lakásban, és a Lock the Club rendezvény után érkezett a helyszínre.
Azt is elmondta, hogy a lakásban alkoholt és kábítószer kinézetű anyagot látott, valamint hogy konszenzuális együttlét volt közte és korábbi barátnője, Vogel Evelin között.
Az Ellenpont szerint a beismerés további kérdéseket vet fel:
- Miért maradt a lakásban, amikor kábítószernek tűnő anyagot látott?
- Miért hangsúlyozta többször a beleegyezést?
- Miért tartotta fontosnak bizonygatni, hogy Radnai Márk nem volt a helyszínen?
A radnaimark.hu újra frissült egy rövid üzenettel. Idéznek Magyar Péter beismeréséből: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”
Biztos?
– tették fel sokat sejtetően a kérdést az oldalon.
