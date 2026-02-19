RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter belebukhat a drogos buliba?

A baloldali elemző szerint a Tisza-párt és Magyar Péter a kormányképességét máris jelentősen gyengíti a „lepedő-ügy”. A Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata tette fel a kényes kérdéseket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 08:13


Nagy Attila Tibor szerint a radnaimark.hu oldal frissülése fenyegető üzenetet hordoz, mert azt a benyomást kelti, hogy Magyar Péter nem mondott igazat a drogfogyasztással kapcsolatos állításairól.

Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: Ripost

Nagy a tét: ha a választók számára hihetővé válik, hogy Magyar az ominózus napon mégis droghoz nyúlt, akkor aligha marad reális esélye a Tiszának a győzelemre. A kábítószer-fogyasztás a politikában tabu, különösen egy miniszterelnök-jelölt esetében

Az elemző úgy látja: amennyiben olyan kép vagy videó kerülne nyilvánosságra, amely Magyar Péter kábítószer-fogyasztását látszik alátámasztani, a politikus várhatóan hamisításról vagy mesterséges intelligenciával végrehajtott manipulációról beszélne - írja a Ripost.

Egy biztos: a magyar politikában eddig nem volt példa arra, hogy egy potenciális miniszterelnök-jelölt kábítószer-fogyasztás gyanújába keveredjen a nyilvánosság előtt

 – tette hozzá Nagy Attila Tibor.

 

