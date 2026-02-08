RETRO RÁDIÓ

Bárdosi Sándor: „A biztonságot tekintve Magyarország szerintem az egyik legjobb hely a világon"

Olimpiai ezüstérmes sportolónk őszintén vallott Magyarországról és a kormány jóléti intézkedéseiről. Bárdosi Sándor sehol sem érzi annyira jól magát, mint idehaza.

Bárdosi Sándor szerint ma Magyarországon olyan biztonság és kiszámíthatóság van, ami nemcsak a mindennapokat, hanem a családalapítást és a gyereknevelést is megkönnyíti. Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó lapunknak arról beszélt, hogy saját tapasztalatai alapján itthon jó élni, családot alapítani és olyan környezetben felnőni, ahol a rend és a stabilitás nem üres fogalmak. Úgy látja, ez az egyik legnagyobb érték, amit ma az ország kínálni tud, és amit érdemes megőrizni, sőt, tovább erősíteni. Bárdosi a Bajtársak Digitális Polgári Kör tagjaként fontosnak tartja a közösségi gondolkodást és az értékek melletti kiállást.

Bárdosi Sándor szerint Magyarország kifejezetten biztonságos hely.
Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmesként csatlakozott a Bajtársak DPK-hoz (Fotó: Bors)

Bárdosi Sándor Magyarország elkötelezett híve, szeret itthon élni

„A biztonságot tekintve Magyarország szerintem az egyik legjobb hely a világon. Az ismerőseim, akik nem magyarok, szívesen jönnek ide mindig, itt nincs kupleráj, itt rend van” – fogalmazott határozottan a Borsnak. Szerinte ez nemcsak a felnőttek komfortérzetét határozza meg, hanem a fiatalok mindennapjait is: 

A kamaszok nyugodtan jöhetnek-mehetnek az éjszakában, ahogy mi is. Ez azért fontos szempont, jó lenne, ha ez maradna, sőt, fokozódna

 – tette hozzá a Szombathelyen megtartott Háborúellenes Gyűlés üzenetével egybecsengően, hangsúlyozva, hogy a biztonság hosszú távon az egész társadalom alapja.

Bárdosi Sándor és felesége előszeretettel élnek a kormány jóléti intézkedéseivel.
Bárdosi Ildikó szja-mentessége által sok pénzt spórolt meg a Bárdosi család (Fotó: Markovics Gábor)

Az szja-mentesség nagy segítség volt számukra

A sportoló a kormány családokat érintő jóléti intézkedéseiről is beszélt, amelyeket a saját életében is érezhető segítségként él meg: 

A feleségem szja-mentes, ami óriási segítség számunkra. Minden intézkedés jó, ami a családok életét segíti. Az efféle kedvezmények azért vannak, hogy alapíts családot, komolyodj meg, és legyen gyereked

– árulta el. Bárdosi szerint ezek a lépések valódi ösztönzést jelentenek, és megkönnyítik a felelős döntéseket. Úgy látja, Magyarországon adottak a feltételek ahhoz, hogy valaki biztonságban, tervezhető módon neveljen gyereket. Kiemelte, hogy az élet egyébként is családosan szép igazán.

Mindenkit csak buzdítani tud a kedvezmények felvételére

Ezek a jó, előremutató, őszinte, stabil értékek, és mi minden segítséget igénybe veszünk a gyerekekre vonatkozóan, az otthonunkat is így teremtettük” – mondta, utalva az otthonteremtési kedvezményre, a csokra és más támogatásokra. Bárdosi Sándor mindenkit arra buzdít, hogy a rendelkezésre álló kedvezményeket használva tudatosan, felelősen építse a jövőjét.

 

