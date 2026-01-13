Orbán Viktor: Folytatjuk a lázadást!
Ez nem a magyar út! – jelentette ki a miniszterelnök.
„A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást. Ők azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit. Ez nem a magyar út!” – írta Orbán Viktor friss Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök közösségi oldalán leszögezte: „Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem. Folytatjuk a lázadást!”
