Orbán Viktor: Folytatjuk a lázadást!

„A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást. Ők azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit. Ez nem a magyar út!” – írta Orbán Viktor friss Facebook-bejegyzésében.

Fotó: MW

A miniszterelnök közösségi oldalán leszögezte: „Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország és nem engedünk be egyetlen migránst sem. Folytatjuk a lázadást!”