Egy dátum, egy mondat – Orbán Viktor posztja percenként száznál is több lájkot kapott

A köztársasági elnök bejelentés után posztolt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő egy dátumot és egy mondatot írt ki, ám ez is elég volt, hogy percenként száznál is több lájkot kapjon!

A miniszterelnök Facebook-bejegyzése percenként száznál is több lájkot kapott (Fotó: MW)

Április 12. – A biztos választás!

– olvasható a miniszterelnök keddi posztjában. A bejegyzés percenként száznál is több lájkot kapott: egy óra után 6311-nél állt, s hol van még a vége!