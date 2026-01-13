Egy dátum, egy mondat – Orbán Viktor posztja percenként száznál is több lájkot kapott
A köztársasági elnök bejelentés után posztolt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő egy dátumot és egy mondatot írt ki, ám ez is elég volt, hogy percenként száznál is több lájkot kapjon!
Április 12. – A biztos választás!
– olvasható a miniszterelnök keddi posztjában. A bejegyzés percenként száznál is több lájkot kapott: egy óra után 6311-nél állt, s hol van még a vége!
