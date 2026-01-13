RETRO RÁDIÓ

Egy dátum, egy mondat – Orbán Viktor posztja percenként száznál is több lájkot kapott

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 12:35
Orbán Viktor 2026 választás

A köztársasági elnök bejelentés után posztolt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő egy dátumot és egy mondatot írt ki, ám ez is elég volt, hogy percenként száznál is több lájkot kapjon!

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
A miniszterelnök Facebook-bejegyzése percenként száznál is több lájkot kapott (Fotó: MW)

Április 12. – A biztos választás!

– olvasható a miniszterelnök keddi posztjában. A bejegyzés percenként száznál is több lájkot kapott: egy óra után 6311-nél állt, s hol van még a vége!

 

