Orbán Viktor: Árad a szeretet, árad a béke

Így még biztos nem láttad a miskolci Háborúellenes Gyűlést!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 22:24
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor béke

Különleges perspektíva: így még biztos nem láttad a miskolci Háborúellenes Gyűlést, ahogy az Orbán Viktor által megosztott videó szemlélteti a miniszterelnök Facebook-oldalán.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor  a miskolci Háborúellenes Gyűlésen (Fotó:  Metropol)

Árad a szeretet, árad a béke. Miskolc is békét akar, ezt már látjuk

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét!


 

 

