Orbán Viktor: Árad a szeretet, árad a béke
Így még biztos nem láttad a miskolci Háborúellenes Gyűlést!
Különleges perspektíva: így még biztos nem láttad a miskolci Háborúellenes Gyűlést, ahogy az Orbán Viktor által megosztott videó szemlélteti a miniszterelnök Facebook-oldalán.
Árad a szeretet, árad a béke. Miskolc is békét akar, ezt már látjuk
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét!
