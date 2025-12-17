Hol a pénz? Hát itt! – Radics Béla tételesen megmutatja, mire költött a kormány
A Városliget térségének fideszes jelöltje cáfolja azt, hogy az ellenzéki vezetésű városrészeket a kormány „kivéreztetné”. Radics Béla pontról pontra mutatja be, milyen kormányzati fejlesztések valósultak meg a Városliget térségében az utóbbi időben.
Radics Béla örömmel jelentette be a Facebook-oldalán a Hol a Pénz? Hát itt! sorozatát. A célja egyszerű: tételesen bemutatni, milyen fejlesztésekre, mekkora összegeket fordított a kormány Zuglóban és Külső-Erzsébetvárosban, vagyis a Városliget térségében. Mint azt a Metropol megírta, Radics jelenleg a Fővárosi Közgyűlés tagja, de a térség, vagyis a 6-os számú választókörzet 2026-os fideszes jelöltje.
Radics szerint a Városliget térsége tökéletes ellenpéldája annak az állításnak, hogy a kormány szándékosan elhanyagolná az ellenzéki vezetésű kerületeket.
A sorozat egyik központi eleme a Városligetben megvalósult kulturális beruházások bemutatása. Ezek közül is kiemelkedik a Szépművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója, benne a világhírű Román Csarnok felújításával, amely hosszú évtizedek után nyerte vissza eredeti pompáját.
Szépművészeti Múzeum felújítása: 16,6 milliárd forint.
Szintén a Liget-projekt zászlóshajója lett a Magyar Zene Háza, amely nemcsak építészeti különlegesség, hanem több nemzetközi díjjal is elismert kulturális intézmény.
Magyar Zene Háza: 31,95 milliárd forint.
Radics Béla szerint ezek a beruházások nemcsak Budapest, hanem egész Magyarország kulturális presztízsét erősítik.
Kevesebb szó esik róla, mégis jelentős fejlesztés a Budapest Környéki Törvényszék új épülete, amely az egykori M3 Business Center Hungária körúti épületében kapott helyet.
A kilencszintes, korszerű épületben 55 modern tárgyalótermet alakítottak ki, amelyek távmeghallgatásokra is alkalmasak.
Budapest Környéki Törvényszék fejlesztése: 8 milliárd forint
A politikus külön hangsúlyt fektet a családokat érintő fejlesztésekre is. Ennek egyik látványos példája a Városligeti Nagyjátszótér, amely Zugló és a teljes választókerület legnagyobb játszótere lett.
Városligeti Nagyjátszótér: 9,98 milliárd forint.
Radics szerint ezek a kormányzati beruházások azok, amelyek valóban a helyben élők mindennapjait teszik élhetőbbé.
A sorozat egyik legerősebb fejezete a Városligeti park- és zöldfelület-fejlesztések bemutatása, amelyre összesen 28,48 milliárd forintot fordított a kormány.
A Radics Béla által bemutatott számok önmagukért beszélnek:
- 250 000 m² zöldfelület újult meg
- 72 000 m² burkolt felületet bontottak fel
- 500 lombos fát és 130 fenyőt ültettek
- Több mint 200 000 évelő növény került a parkba
Ezek a számok egyértelműen cáfolják azokat a kritikákat, amelyek szerint a Városliget fejlesztése a zöldterületek rovására ment volna.
Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi tagja korábban a Metropolnak elmondta: Deutsch Tamás felkérésére, a párt országos elnökségének támogatásával vállalta el a jelöltséget a Városliget térségében. Radics szerint Külső-Erzsébetváros, Pestújhely és Zugló Budapest közepe, mégis a legelhanyagoltabb részei közé tartozik ma, ahol hiába élnek sokan, eddig nem volt valódi képviselete a helyieknek. A kormányzati fejlesztések mellett a helyi vezetés nem mutatott fel semmit az utóbbi időben. Zugló és Erzsébetváros sajnos az utóbbi években karrierpolitikusok „ugródeszkájává vált”, Hadházy Ákos, a jelenlegi országgyűlési képviselő „soha nem volt része ennek a közösségnek”.
A politikus a kormányzati fejlesztéseket tartja az egyetlen előrelépésnek az utóbbi időszakban:
Ami jó, azt a kormány építette ide: a Városliget-projekt, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a mélygarázs parkoló, de ide sorolható a Puskás Aréna is, ami nemcsak stadion, hanem egy teljes játszótér- és szabadidős fejlesztés, amit a zuglóiak és erzsébetvárosiak is használnak. A Városliget Budapest egyik legszebb része lett a kormánynak köszönhetően, ahová akár Pestújhelyről eljárnak a családok, mert szuper a játszótér is
A képviselő szerint a kormány már számos fejlesztést hozott ide – iskolák, kórházak, sportlétesítmények formájában –, de mindez „fentről jött”, helyi képviselet nélkül.
Több kórház tartozik ehhez a körzethez, több milliárdos eszközbeszerzési és infrastrukturális fejlesztések zajlottak, de ezek mind kormányzati támogatások. A helyi képviselők ezekből semmit nem közvetítettek a választóik felé. A kisujjukat nem mozdították meg.
