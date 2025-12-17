RETRO RÁDIÓ

Hol a pénz? Hát itt! – Radics Béla tételesen megmutatja, mire költött a kormány

A Városliget térségének fideszes jelöltje cáfolja azt, hogy az ellenzéki vezetésű városrészeket a kormány „kivéreztetné”. Radics Béla pontról pontra mutatja be, milyen kormányzati fejlesztések valósultak meg a Városliget térségében az utóbbi időben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 05:00
Városliget Erzsébetváros Pestújhely 2026 választás Zugló szavazás

Radics Béla örömmel jelentette be a Facebook-oldalán a Hol a Pénz? Hát itt! sorozatát. A  célja egyszerű: tételesen bemutatni, milyen fejlesztésekre, mekkora összegeket fordított a kormány Zuglóban és Külső-Erzsébetvárosban, vagyis a Városliget térségében. Mint azt a Metropol megírta,  Radics jelenleg a Fővárosi Közgyűlés tagja, de a térség, vagyis a 6-os számú választókörzet 2026-os fideszes  jelöltje.

Radics Béla a Városliget térségéért száll harcba 2026-ban
Radics Béla a Városliget térségéért száll harcba 2026-ban (Fotó: Török Gergő)

Radics szerint a Városliget térsége tökéletes ellenpéldája annak az állításnak, hogy a kormány szándékosan elhanyagolná az ellenzéki vezetésű kerületeket.

A sorozat egyik központi eleme a Városligetben megvalósult kulturális beruházások bemutatása. Ezek közül is kiemelkedik a Szépművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója, benne a világhírű Román Csarnok felújításával, amely hosszú évtizedek után nyerte vissza eredeti pompáját. 

Szépművészeti Múzeum felújítása: 16,6 milliárd forint.

Szintén a Liget-projekt zászlóshajója lett a Magyar Zene Háza, amely nemcsak építészeti különlegesség, hanem több nemzetközi díjjal is elismert kulturális intézmény. 

Magyar Zene Háza: 31,95 milliárd forint.

Radics Béla szerint ezek a beruházások nemcsak Budapest, hanem egész Magyarország kulturális presztízsét erősítik.

Kevesebb szó esik róla, mégis jelentős fejlesztés a Budapest Környéki Törvényszék új épülete, amely az egykori M3 Business Center Hungária körúti épületében kapott helyet. 

A kilencszintes, korszerű épületben 55 modern tárgyalótermet alakítottak ki, amelyek távmeghallgatásokra is alkalmasak.

Budapest Környéki Törvényszék fejlesztése: 8 milliárd forint
 

A politikus külön hangsúlyt fektet a családokat érintő fejlesztésekre is. Ennek egyik látványos példája a Városligeti Nagyjátszótér, amely Zugló és a teljes választókerület legnagyobb játszótere lett.

 Városligeti Nagyjátszótér: 9,98 milliárd forint.

Radics szerint ezek a kormányzati  beruházások azok, amelyek valóban a helyben élők mindennapjait teszik élhetőbbé.

A sorozat egyik legerősebb fejezete a Városligeti park- és zöldfelület-fejlesztések bemutatása, amelyre összesen 28,48 milliárd forintot fordított a kormány.
 

A Radics Béla által bemutatott  számok önmagukért beszélnek:

  • 250 000 m² zöldfelület újult meg
  • 72 000 m² burkolt felületet bontottak fel
  • 500 lombos fát és 130 fenyőt ültettek
  • Több mint 200 000 évelő növény került a parkba

Ezek a számok  egyértelműen cáfolják azokat a  kritikákat, amelyek szerint a Városliget fejlesztése a zöldterületek rovására ment volna.

Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi tagja korábban a Metropolnak elmondta: Deutsch Tamás felkérésére, a párt országos elnökségének támogatásával vállalta el a jelöltséget a Városliget térségében. Radics szerint Külső-Erzsébetváros, Pestújhely és Zugló Budapest közepe, mégis a legelhanyagoltabb részei közé tartozik ma, ahol hiába élnek sokan, eddig nem volt valódi képviselete a helyieknek. A kormányzati fejlesztések mellett a helyi vezetés nem mutatott fel semmit az utóbbi időben. Zugló és Erzsébetváros sajnos az utóbbi években karrierpolitikusok „ugródeszkájává vált”,  Hadházy Ákos, a jelenlegi országgyűlési képviselő „soha nem volt része ennek a közösségnek”.

A politikus a kormányzati fejlesztéseket tartja az egyetlen előrelépésnek az utóbbi időszakban: 

Ami jó, azt a kormány építette ide: a Városliget-projekt, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a mélygarázs parkoló, de ide sorolható a Puskás Aréna is, ami nemcsak stadion, hanem egy teljes játszótér- és szabadidős fejlesztés, amit a zuglóiak és erzsébetvárosiak is használnak. A Városliget Budapest egyik legszebb része lett a kormánynak köszönhetően, ahová akár Pestújhelyről eljárnak a családok, mert szuper a játszótér is

A képviselő szerint a kormány már számos fejlesztést hozott ide – iskolák, kórházak, sportlétesítmények formájában –, de mindez „fentről jött”, helyi képviselet nélkül.

Több kórház tartozik ehhez a körzethez, több milliárdos eszközbeszerzési és infrastrukturális fejlesztések zajlottak, de ezek mind kormányzati támogatások. A helyi képviselők ezekből semmit nem közvetítettek a választóik felé. A kisujjukat nem mozdították meg.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu