Hol a pénz? Hát itt! – Radics Béla tételesen megmutatja, mire költött a kormány

Radics Béla örömmel jelentette be a Facebook-oldalán a Hol a Pénz? Hát itt! sorozatát. A célja egyszerű: tételesen bemutatni, milyen fejlesztésekre, mekkora összegeket fordított a kormány Zuglóban és Külső-Erzsébetvárosban, vagyis a Városliget térségében. Mint azt a Metropol megírta, Radics jelenleg a Fővárosi Közgyűlés tagja, de a térség, vagyis a 6-os számú választókörzet 2026-os fideszes jelöltje.

Radics Béla a Városliget térségéért száll harcba 2026-ban (Fotó: Török Gergő)

Radics szerint a Városliget térsége tökéletes ellenpéldája annak az állításnak, hogy a kormány szándékosan elhanyagolná az ellenzéki vezetésű kerületeket.

A sorozat egyik központi eleme a Városligetben megvalósult kulturális beruházások bemutatása. Ezek közül is kiemelkedik a Szépművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója, benne a világhírű Román Csarnok felújításával, amely hosszú évtizedek után nyerte vissza eredeti pompáját.

Szépművészeti Múzeum felújítása: 16,6 milliárd forint.

Szintén a Liget-projekt zászlóshajója lett a Magyar Zene Háza, amely nemcsak építészeti különlegesség, hanem több nemzetközi díjjal is elismert kulturális intézmény.

Magyar Zene Háza: 31,95 milliárd forint.

Radics Béla szerint ezek a beruházások nemcsak Budapest, hanem egész Magyarország kulturális presztízsét erősítik.

Kevesebb szó esik róla, mégis jelentős fejlesztés a Budapest Környéki Törvényszék új épülete, amely az egykori M3 Business Center Hungária körúti épületében kapott helyet.

A kilencszintes, korszerű épületben 55 modern tárgyalótermet alakítottak ki, amelyek távmeghallgatásokra is alkalmasak.

Budapest Környéki Törvényszék fejlesztése: 8 milliárd forint



A politikus külön hangsúlyt fektet a családokat érintő fejlesztésekre is. Ennek egyik látványos példája a Városligeti Nagyjátszótér, amely Zugló és a teljes választókerület legnagyobb játszótere lett.

Városligeti Nagyjátszótér: 9,98 milliárd forint.

Radics szerint ezek a kormányzati beruházások azok, amelyek valóban a helyben élők mindennapjait teszik élhetőbbé.

A sorozat egyik legerősebb fejezete a Városligeti park- és zöldfelület-fejlesztések bemutatása, amelyre összesen 28,48 milliárd forintot fordított a kormány.

