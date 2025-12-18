Megy az időhúzás Brüsszelben

"Nem sikerült elkezdeni, most fél kilenc van, kilenckor kezdünk hozzá állítólag ahhoz a napi rendi ponthoz, amire leginkább vár mindenki és amiért itt vagyunk. Reggel kilenckor kezdtük a tárgyalást, most este kilenc van, és a legfontosabb ponthoz még nem kezdtünk hozzá." - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs legfontosabb tárgyalásáról, hozzátéve: a színfalak mögött annyi egyezkedés zajlik, és annyi az ellentét, hogy nem sikerült ezeket elsimítani. A miniszterelnök úgy látja, most adták föl, hogy lesz egy mindenki által elfogadható megoldás, ezért most hozzá kezdenek egy valódi vitához.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Hosszú éjszakánk lesz. Megy az időhúzás… de ezzel nem mennek semmire.

- írja a kormányfő.