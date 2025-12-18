Megy az időhúzás Brüsszelben
A színfalak mögött megy az egyezkedés Orbán Viktor szerint.
"Nem sikerült elkezdeni, most fél kilenc van, kilenckor kezdünk hozzá állítólag ahhoz a napi rendi ponthoz, amire leginkább vár mindenki és amiért itt vagyunk. Reggel kilenckor kezdtük a tárgyalást, most este kilenc van, és a legfontosabb ponthoz még nem kezdtünk hozzá." - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs legfontosabb tárgyalásáról, hozzátéve: a színfalak mögött annyi egyezkedés zajlik, és annyi az ellentét, hogy nem sikerült ezeket elsimítani. A miniszterelnök úgy látja, most adták föl, hogy lesz egy mindenki által elfogadható megoldás, ezért most hozzá kezdenek egy valódi vitához.
Hosszú éjszakánk lesz. Megy az időhúzás… de ezzel nem mennek semmire.
- írja a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre