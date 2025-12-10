RETRO RÁDIÓ

Interjú légörvényben? Soha nem látott felvételek kerültek napvilágra a magyar-török csúcsról

"Magyar-török csúcs, kicsit másképp", ahogyan Orbán Viktor fogalmaz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 06:18
Recep Tayyip Erdogan rezsikörút Orbán Viktor

Orbán Viktor most olyan videóval készült, amelyben nem a rezsikörút a lényeges részeibe, és nem a magyar-török tárgyalás részleteibe avat be minket, hanem apró kulisszatitkokat árul el.

ORBÁN Viktor; ERDOGAN, Recep Tayyip
Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Hétfőn tárgyalt Orbán Viktor és a török elnök, Erdogan. A fő téma és eredmény az orosz gáz útvonalának biztosítása Törökországon keresztül. Ezt elérte a tárgyalódelegáció, így a magyarok továbbra is élvezhetik a rezsicsökkentés előnyeit. De mi történt miközben mindezt elérték? A videóból kiderül:

