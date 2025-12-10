Interjú légörvényben? Soha nem látott felvételek kerültek napvilágra a magyar-török csúcsról
"Magyar-török csúcs, kicsit másképp", ahogyan Orbán Viktor fogalmaz.
Orbán Viktor most olyan videóval készült, amelyben nem a rezsikörút a lényeges részeibe, és nem a magyar-török tárgyalás részleteibe avat be minket, hanem apró kulisszatitkokat árul el.
Hétfőn tárgyalt Orbán Viktor és a török elnök, Erdogan. A fő téma és eredmény az orosz gáz útvonalának biztosítása Törökországon keresztül. Ezt elérte a tárgyalódelegáció, így a magyarok továbbra is élvezhetik a rezsicsökkentés előnyeit. De mi történt miközben mindezt elérték? A videóból kiderül:
