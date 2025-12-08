Orbán Viktor: Törökország biztosítja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra
Magyarország energiaellátása ezzel teljesen biztosított.
A magyar kormányfő Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte, ez a garancia "komoly dolog", szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül Magyarországra.
A miniszterelnök a tájékoztatón megköszönte a török elnöknek az energetikai együttműködési lehetőséget, majd hangsúlyozta: a két ország legnagyobb energiacégei együttműködnek egymással.
Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon - tette hozzá Orbán Viktor.
