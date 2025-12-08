RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Törökország biztosítja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra

Magyarország energiaellátása ezzel teljesen biztosított.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 17:31
Magyarország energiaellátás Recep Tayyip Erdogan Törökország

A magyar kormányfő Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte, ez a garancia "komoly dolog", szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül Magyarországra.

ORBÁN Viktor; ERDOGAN, Recep Tayyip
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök a tájékoztatón megköszönte a török elnöknek az energetikai együttműködési lehetőséget, majd hangsúlyozta: a két ország legnagyobb energiacégei együttműködnek egymással.

Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon - tette hozzá Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu