Orbán Viktor: Előkaptak a kalapból egy másik baloldali pártot
Nincs új a nap alatt.
Brüsszel többször is meg akarta buktatni a nemzeti kormányt – mondja Orbán Viktor friss videójában a Facebook-oldalán. Most sincs ez másként...
Nincs új a nap alatt. Brüsszel nem titkolt terve, hogy a mostani nemzeti kormány helyett egy Brüsszel-párti kormány legyen Magyarországon. Előkaptak a kalapból egy másik baloldali pártot
– írta a miniszterelnök.
Nézd meg a videót!
