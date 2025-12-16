RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Előkaptak a kalapból egy másik baloldali pártot

Nincs új a nap alatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 11:56
Módosítva: 2025.12.16. 12:49
Brüsszel többször is meg akarta buktatni a nemzeti kormányt – mondja Orbán Viktor friss videójában a Facebook-oldalán. Most sincs ez másként...

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Orbán Viktor: Brüsszel nem titkolt terve, hogy a mostani nemzeti kormány helyett egy Brüsszel-párti kormány legyen Magyarországon Fotó: MW

Nincs új a nap alatt. Brüsszel nem titkolt terve, hogy a mostani nemzeti kormány helyett egy Brüsszel-párti kormány legyen Magyarországon. Előkaptak a kalapból egy másik baloldali pártot

– írta a miniszterelnök.

