Nagy Feró a Tisza-adóról: „Szörnyű lenne”
Nagy Feró sem hagyta szó nélkül a megszorítócsomagot.
Nagy Feró is kifejtette véleményét a hatalmas botrányt kavaró Tisza-adócsomagról, amelyben többek között a kisállatok megadóztatása is szerepel. Először a kutya- és macskatartók megsarcolásáról, majd egyéb tételekről is markáns véleményt formált a Borsnak.
„Szerencse, hogy a vakondok után nem kell fizetnem”
Erre csak annyit tudok mondani, hogy ha én találtam volna ki, akkor most több százan írnának, hogy én egy nagy hülye vagyok. Igazából, ha belegondolsz, annyi kutya meg macska van, hogy ha ezek után szednek egy kis pénzt, akkor jól járnak nem?
– mondta cinikusan a Borsnak Nagy Feró. A tervezet szerint ugyanis minden kutya és macska után évi 18 ezer forintos adót kellene fizetni.
Szerencse, hogy a vakondok után nem kell fizetnem, mert van a kertemben elég!
– tette hozzá humorosan.
Nagy Feró félti a magyar borászokat a Tisza-adótól
Nagy Feró az alkoholtermékek áfájának emelését nem csupán saját pénztárcája vonatkozásában nézi, hanem a hazai borászok jövője miatt is aggódik.
Egy kicsit jobban fájna az alkohol, mert azért a magyar borokat megadóztatni szörnyű lenne, meg a pálinkát is, persze
– hívta fel a figyelmet, ugyanis az alkohol- és dohánytermékek áfája 32 százalékra nőne a Tisza-csomag alapján.
A Tisza-megszorítócsomag minden magyar embert érint
A Tisza-megszorítócsomag részletei olyan tételeket tartalmaznak, amelyek nemcsak a családok pénztárcáját karcsúsíthatják meg, hanem egyenesen felforgathatják az egész ország mindennapjait. Íme, azok a pontok, amelyeknél sokaknál végképp elszakadt a cérna:
- Brutális szja-emelés: a személyi jövedelemadó progresszíven 22–33%-ra ugrana.
- A családi kedvezmény megvágása: 30%-kal csökkentenék, ami rengeteg családnak jelentene komoly érvágást.
- Durvuló terhek a kkv-k esetében: a kis- és középvállalkozások adói drasztikusan nőnének.
- 32%-os extra áfa: az alkoholos italokra és a dohánytermékekre kirótt különadó az egekbe emelné az árakat.
- Özvegyinyugdíj-adó: a 20%-os új adónem ötlete országos döbbenetet váltott ki.
- Házi kedvenceket érintő sarc: a kutya- és macskatartók évente 18 ezer forintos adóval számolhatnának.
- Privatizációs hullám rémképe: a tervezet az egészségügy és a nyugdíjrendszer részleges privatizációjának lehetőségét is belengeti.
