Kocsis Máté: Átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról

Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorítóprogram valamennyi oldala.

A sok száz oldalas dokumentum (aminek még a létét is letagadták) bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól.

Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta:»Nem beszélhetek róla, különben megbukunk.«

Igaza lett.

Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorítócsomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás.

Az újdonsült jelölteket sem lehet kérdezni róla, csak azt a szegény presskukacot, pedig jó lenne megtudni:

miért akarták elhallgatni a terveiket,

miért nem akarnak nyilatkozni róla,

és miért akarják becsapni a magyarokat?

Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról.

Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas »remekművet« Brüsszelbe.