RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: Átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról

Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
Kocsis Máté Magyar Péter Tisza Párt Tarr Zoltán

Kocsis Máté Facebook-oldalán jelentette be, hogy kampányt indítanak a Tisza megszorítócsomagjának leleplezésével kapcsolatban. A magyaroknak ugyanis joga van tudni, hogy mire készülnek.

Fotó: Máté Krisztián / metropol

Kocsis Máté: Átfogó kampány a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról

Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorítóprogram valamennyi oldala. 

A sok száz oldalas dokumentum (aminek még a létét is letagadták) bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól. 

Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta:»Nem beszélhetek róla, különben megbukunk.« 

Igaza lett. 

Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorítócsomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás. 

Az újdonsült jelölteket sem lehet kérdezni róla, csak azt a szegény presskukacot, pedig jó lenne megtudni:

  •  miért akarták elhallgatni a terveiket, 
  •  miért nem akarnak nyilatkozni róla, 
  •  és miért akarják becsapni a magyarokat?

Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról.

Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas »remekművet« Brüsszelbe.

– írta Kocsis Máté a Facebookon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu