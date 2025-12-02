Kocsis Máté: Átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról
Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek.
Kocsis Máté Facebook-oldalán jelentette be, hogy kampányt indítanak a Tisza megszorítócsomagjának leleplezésével kapcsolatban. A magyaroknak ugyanis joga van tudni, hogy mire készülnek.
Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorítóprogram valamennyi oldala.
A sok száz oldalas dokumentum (aminek még a létét is letagadták) bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól.
Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta:»Nem beszélhetek róla, különben megbukunk.«
Igaza lett.
Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorítócsomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás.
Az újdonsült jelölteket sem lehet kérdezni róla, csak azt a szegény presskukacot, pedig jó lenne megtudni:
- miért akarták elhallgatni a terveiket,
- miért nem akarnak nyilatkozni róla,
- és miért akarják becsapni a magyarokat?
Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról.
Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas »remekművet« Brüsszelbe.
– írta Kocsis Máté a Facebookon.
