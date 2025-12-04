Most jött: Hatalmas megtiszteltetésben részesül Mészáros Nóra

RETRO RÁDIÓ

Mészáros Nóra Facebookon jelentette be, mostantól  a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé vált és a DPK “Beszéljük meg” c. műsorának házigazdája lett. Azt is elárulta, hogyan lehet csatlakozni csatornájához.

Hatalmas megtiszteltetésben részesül Mészáros Nóra. Fotó: Mészáros Nóra/Facebook

Mészáros Nóra: több jó hírrel is érkezem

Örömmel jelentem be, hogy a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé váltam és a DPK “Beszéljük meg” c. műsorának házigazdája lettem!

Emellett mostantól exkluzív infókkal is szolgálok Nektek a chatcsatornámon!
Iratkozzatok fel!

Itt: https://www.messenger.com/channel/100090341281856

- kezdte Mészáros Nóra a Facebookon, majd azzal folytatta, hogy miként kell elképzelni a műsort, és hogyan lehet majd csatlakozni:

A műsorról röviden:

Az egyes számú DPK csoportban nézhető meg. Ehhez tagnak kell lenni.

https://www.facebook.com/groups/dpkor.hu/

Ha tag vagy, azonnal látod az élőzést minden csütörtökön 18 órától, de visszanézhető bármikor utólag is.

Ha nem vagy tag, legyél az, mutatom a lépéseket:

1. Katt a linkre ( https://www.facebook.com/groups/dpkor.hu/ )
2. Csatlakozz
3. Várj türelmesen, míg a kollégák bevesznek.
4. Élvezd a csoportot: Légy aktív, beszélgess, like-olj, kommentelj stb..

Kérlek Titeket, hogyha a családban valaki nem tud a csoportba valamiért belépni, segítsetek egymásnak, hogy minél több érdeklődő legyen a DPK-sok között, minél többen tudják követni a műsort.

- szólította fel a leendő tagokat Mészáros Nóra.

