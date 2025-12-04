Most jött: Hatalmas megtiszteltetésben részesül Mészáros Nóra

A műsorról röviden:

Az egyes számú DPK csoportban nézhető meg. Ehhez tagnak kell lenni.

https://www.facebook.com/groups/dpkor.hu/

Ha tag vagy, azonnal látod az élőzést minden csütörtökön 18 órától, de visszanézhető bármikor utólag is.

Ha nem vagy tag, legyél az, mutatom a lépéseket:

2. Csatlakozz

3. Várj türelmesen, míg a kollégák bevesznek.

4. Élvezd a csoportot: Légy aktív, beszélgess, like-olj, kommentelj stb..

Kérlek Titeket, hogyha a családban valaki nem tud a csoportba valamiért belépni, segítsetek egymásnak, hogy minél több érdeklődő legyen a DPK-sok között, minél többen tudják követni a műsort.