Most jött: Hatalmas megtiszteltetésben részesül Mészáros Nóra
Nagy bejelentést tett a követőinek.
Mészáros Nóra Facebookon jelentette be, mostantól a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé vált és a DPK “Beszéljük meg” c. műsorának házigazdája lett. Azt is elárulta, hogyan lehet csatlakozni csatornájához.
Mészáros Nóra: több jó hírrel is érkezem
Örömmel jelentem be, hogy a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé váltam és a DPK “Beszéljük meg” c. műsorának házigazdája lettem!
Emellett mostantól exkluzív infókkal is szolgálok Nektek a chatcsatornámon!
Iratkozzatok fel!
- kezdte Mészáros Nóra a Facebookon, majd azzal folytatta, hogy miként kell elképzelni a műsort, és hogyan lehet majd csatlakozni:
A műsorról röviden:
Az egyes számú DPK csoportban nézhető meg. Ehhez tagnak kell lenni.
https://www.facebook.com/groups/dpkor.hu/
Ha tag vagy, azonnal látod az élőzést minden csütörtökön 18 órától, de visszanézhető bármikor utólag is.
Ha nem vagy tag, legyél az, mutatom a lépéseket:
1. Katt a linkre ( https://www.facebook.com/groups/dpkor.hu/ )
2. Csatlakozz
3. Várj türelmesen, míg a kollégák bevesznek.
4. Élvezd a csoportot: Légy aktív, beszélgess, like-olj, kommentelj stb..
Kérlek Titeket, hogyha a családban valaki nem tud a csoportba valamiért belépni, segítsetek egymásnak, hogy minél több érdeklődő legyen a DPK-sok között, minél többen tudják követni a műsort.
