Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: Orbán Viktor reagált

Megírta, hogy biztonságban van-e az energiaellátásunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
A Reuters információi szerint szerdán Ukrajna támadást mért a Barátság kőolajvezetékre. Orbán Viktor Facebook posztban reagált a történtekre.

Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: Orbán Viktor reagált. Fotó:  Bumble Dee / Shutterstock

Az oroszországi Tambovi régióban található Barátság kőolajvezetéket támadás érte az ukrán fél által. A hírt az ukrán katonai hírszerzés közölte a Reuters hírügynökséggel. A helyiek arról számoltak be, hogy Kazinszkije Viszelki térségében erős dübörgést éreztek, amelyet villanások követtek az égen. Erről több felvételt is megosztottak.

A Reuters információi szerint távolról élesítették a robbanást okozó fegyvert, amely további gyújtóanyagokat is tartalmazott a tűz erősítése érdekében.

Orbán Viktor: a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel

Orbán Viktor a Facebook oldalán reagált a Barátság kőolajvezeték megtámadására. Így fogalmazott:

Egyeztettem a MOL vezetőivel. Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
