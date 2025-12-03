A Reuters információi szerint szerdán Ukrajna támadást mért a Barátság kőolajvezetékre. Orbán Viktor Facebook posztban reagált a történtekre.

Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: Orbán Viktor reagált. Fotó: Bumble Dee / Shutterstock

Az oroszországi Tambovi régióban található Barátság kőolajvezetéket támadás érte az ukrán fél által. A hírt az ukrán katonai hírszerzés közölte a Reuters hírügynökséggel. A helyiek arról számoltak be, hogy Kazinszkije Viszelki térségében erős dübörgést éreztek, amelyet villanások követtek az égen. Erről több felvételt is megosztottak.

A Reuters információi szerint távolról élesítették a robbanást okozó fegyvert, amely további gyújtóanyagokat is tartalmazott a tűz erősítése érdekében.

Orbán Viktor: a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel

Orbán Viktor a Facebook oldalán reagált a Barátság kőolajvezeték megtámadására. Így fogalmazott: