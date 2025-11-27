"Férjem halála után az özvegyi nyugdíjam fedezte a hitelt" - Ez a Bors olvasójának véleménye a Tisza megszorító tervéről

Nehéz megítélni, hogy a kedden kiszivárgott több száz oldalas tiszás dokumentumnak melyik a legvérlázítóbb pontja, de az özvegyi nyugdíj megadóztatása mindenképp köztük van. Miután kiderült, hogy a Tisza Párt adóemelésekkel és új adónemek bevezetésével tervezi felduzzasztani az államkasszát (amit aztán vélhetően tovább is adna Brüsszelnek, az meg Ukrajnának), rengeteg ember háborodott fel. Veronika két gyermek édesanyja, férje halála óta egyedül neveli őket. Őt is megilleti az özvegyi nyugdíj, ami elmondása szerint óriási segítség számukra. Hogy a Tisza miért érzi szükségesnek megadóztatni ezt a juttatást, ő sem érti.

Veronika több mint 20 éve újszülött osztályon dolgozik. Férje 8 évvel ezelőtti elvesztése miatt őt is negatívan érintené az özvegyi nyugdíj megadóztatása / A kép illusztráció. Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Veronika az egészségügyben dolgozik csecsemős nővérként, immáron több mint 20 éve. Férje 8 évvel ezelőtti tragikus halála alapjaiban rázta meg a családot. A gyermekek akkor még csak 11 és 8 évesek voltak, Veronikának pedig egyik napról a másikra teljesen újra kellett szerveznie az életüket.

Férjem halála után az első egy évben teljes egészében megkaptam az ő nyugdíját. Mivel azonban a gyerekeim akkor még mindketten kiskorúak voltak és iskolába jártak, illetve még én is aktívan dolgozom, ezért egy év elteltével csökkent az összeg. Most még jelenleg a nyugdíja felét kapom meg minden hónapban, de ha a kisebbik gyermekem is nagykorú lesz, én pedig nyugdíjas, akkor újra járni fog a teljes összeg

— magyarázta el a Borsnak Veronika.

Az özvegyi nyugdíj megadóztatása hatalmas segítséget vonna el a családoktól

Az édesanya elmondta, hogy nem érti miért szerepel az özvegyi nyugdíj megadóztatása a Tisza tervei között, miért kellene még elvenni azoktól, akiknek már épp eléggé nehéz.

Ez nagyon nem szép dolog, biztos vagyok benne, hogy nagy felhördülést fog kiváltani. Sokaknak rengeteget számít ez a juttatás. Nekem is hatalmas segítség volt, amikor annak idején a ház törlesztő részletébe be tudtam forgatni. Sőt az első egy évben teljes egészében le is fedte a hitelt. Most már ott tartunk, hogy annak ellenére, hogy egyedül nevelem a gyermekeimet, ki tudtam fizetni a jelzáloghitelt és félre is tudok tenni

— mondta az özvegy édesanya, majd azt is hozzátette, ő eredetileg szabolcsi származású és pontosan tudja, hogy az ország azon részén még többet jelent egy ilyen juttatás.



