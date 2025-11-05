Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza párt veszélyes a magyar emberekre
Friss videóval jelentkezett a honvédelmi miniszter.
A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán, videórészletekkel tarkítva osztotta meg véleményét a Tisza Pártról és Ruszin-Szendi Romulusz szavairól.
(...) polgárháborút vizionál. Azt lebegteti, hogy ha nem sikerül tavasszal demokratikus úton hatalmat szerezniük, ahogy azt ő elképzelte, akkor bevetésre készen áll. A polgárháborús utalások, a fegyverviselés és a bevetésre készen retorika veszélyes a magyar emberekre. Aki így beszél, az nem az országot akarja építeni, az hatalomra vágyik és azt meg akarja szerezni bármi áron, hogy utána ki tudja, mire használja. A magyar emberek békét, biztonságot és kiszámíthatóságot akarnak, nem félelmet és fenyegetést. Ezért mindenkinek világosan látnia kell, hogy hova vezetne, ha véletlenül a Tisza hatalomra kerülne
– figyelmeztet a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán megosztott videóban.
