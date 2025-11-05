RETRO RÁDIÓ

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza párt veszélyes a magyar emberekre

Friss videóval jelentkezett a honvédelmi miniszter.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 16:17
Tisza Párt Szalay-Bobrovniczky Kristóf Ruszin-Szendi Romulusz

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán, videórészletekkel tarkítva osztotta meg véleményét a Tisza Pártról és Ruszin-Szendi Romulusz szavairól.

2025.07.31 magyar katonai kontingens Litvaniaban Kristóf Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza párt veszélyes a magyar emberekre  (Fotó: Metropol / Metropol)

(...) polgárháborút vizionál. Azt lebegteti, hogy ha nem sikerül tavasszal demokratikus úton hatalmat szerezniük, ahogy azt ő elképzelte, akkor bevetésre készen áll. A polgárháborús utalások, a fegyverviselés és a bevetésre készen retorika veszélyes a magyar emberekre. Aki így beszél, az nem az országot akarja építeni, az hatalomra vágyik és azt meg akarja szerezni bármi áron, hogy utána ki tudja, mire használja. A magyar emberek békét, biztonságot és kiszámíthatóságot akarnak, nem félelmet és fenyegetést. Ezért mindenkinek világosan látnia kell, hogy hova vezetne, ha véletlenül a Tisza hatalomra kerülne

– figyelmeztet a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán megosztott videóban.

 

