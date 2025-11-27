Elképesztő! Orbán Viktort tömegek várták Szerbiában

Orbán Viktor Facebook-videóban számolt be arról, hogy a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal találkozott. Tömegek gyűltek össze a találkozó helyszínén, hogy a magyar miniszterelnököt élőben lássák, és találkozzanak vele.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

Orbán Viktor: Ilyen a szerb–magyar barátság

Orbán Viktor így fogalmazott csütörtöki Facebook-videójában:

Ilyen a szerb–magyar barátság.

A miniszterelnököt ismét hatalmas szeretettel várták Szerbiában.