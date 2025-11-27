RETRO RÁDIÓ

Elképesztő! Orbán Viktort tömegek várták Szerbiában

A miniszterelnök Aleksandar Vučić szerb elnökkel találkozott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 14:11
Módosítva: 2025.11.27. 14:57
Orbán Viktor Szerbiában miniszterelnök

Orbán Viktor Facebook-videóban számolt be arról, hogy a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal találkozott. Tömegek gyűltek össze a találkozó helyszínén, hogy a magyar miniszterelnököt élőben lássák, és találkozzanak vele.

Orbán Viktor Washingtonban
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

Orbán Viktor: Ilyen a szerb–magyar barátság

Orbán Viktor így fogalmazott csütörtöki Facebook-videójában: 

Ilyen a szerb–magyar barátság.

A miniszterelnököt ismét hatalmas szeretettel várták Szerbiában

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
