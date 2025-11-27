Elképesztő! Orbán Viktort tömegek várták Szerbiában
A miniszterelnök Aleksandar Vučić szerb elnökkel találkozott.
Orbán Viktor Facebook-videóban számolt be arról, hogy a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal találkozott. Tömegek gyűltek össze a találkozó helyszínén, hogy a magyar miniszterelnököt élőben lássák, és találkozzanak vele.
Orbán Viktor: Ilyen a szerb–magyar barátság
Orbán Viktor így fogalmazott csütörtöki Facebook-videójában:
Ilyen a szerb–magyar barátság.
A miniszterelnököt ismét hatalmas szeretettel várták Szerbiában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre