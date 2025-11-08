Orbán Viktor: Irány haza!

Orbán Viktor és a Washingtonba utazó magyar delegáció hazaindul - derül ki Orbán Viktor legfrissebb Facebook-posztjából.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Irány haza!

- közölte Orbán Viktor a Facebookon. Fáradságos, de sikeres 2 nap áll a miniszterelnök és delegációja mögött, miután pénteken Donald Trumppal tárgyalt a magyar-amerikai együttműködésről.

A vártnál is nagyobb sikert aratott a magyar delegáció Washingtonban! Hajrá, magyarok!

- emelte ki a kommentszekcióban Deák Dániel, politikai elemző.