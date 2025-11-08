„A kulisszák mögött” - így zajlott a tárgyalás Donald Trump és Orbán Viktor között

Orbán Viktor pénteken Donald Trumppal tárgyalt a Fehér Házban, ahol több sikeres megállapodás is született, de ezek közül kiemelkedik az, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni.

Fotó: AFP / AFP

A miniszterelnök az utóbbi időben több tartalmat is megosztott a találkozóról a közösségi oldalán. Ám ezúttal egy olyan videót tett közzé a Facebook-oldalán, amelyet eddig az emberek nem láthattak. Orbán Viktor ugyanis megmutatta milyen volt a kulisszák mögött az egyeztetés az Egyesült Államok elnökével.

Tárgyalás a Fehér Házban. A kulisszák mögött

- olvasható a miniszterelnök posztjában.