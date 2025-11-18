Orbán Viktor egyetlen kérdést tett csak fel az ellenzéki jelöltállítás kapcsán
A miniszterelnök összegzett. Majd kérdezett.
Magyarország miniszterelnöke kedd reggel az ellenzéki jelöltállítás kapcsán posztolt. Orbán Viktor összegzett, majd egy nagyon fontos kérdést tett fel.
„Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz. Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”
– tette fel a költői kérdést a kormányfő a Facebook-oldalán.
