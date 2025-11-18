Orbán Viktor egyetlen kérdést tett csak fel az ellenzéki jelöltállítás kapcsán

Magyarország miniszterelnöke kedd reggel az ellenzéki jelöltállítás kapcsán posztolt. Orbán Viktor összegzett, majd egy nagyon fontos kérdést tett fel.

Orbán Viktor az ellenzéki jelöltállításról: Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít (Fotó: Mediaworks)

„Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz. Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”

– tette fel a költői kérdést a kormányfő a Facebook-oldalán.