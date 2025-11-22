RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A mi biztonságunkért és a tiédért is

Ezt üzente a miniszterelnök. Orbán Viktor az illegális migrációval kapcsolatban posztolt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
A X-en (korábban Twitter) osztott meg egy videót Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök az illegális migrációval kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést.

Az X-en tett bejelentést Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

Ezt üzente Orbán Viktor

Napi 1 millió eurós brüsszeli bírság az illegális migránsok távol tartásáért? Kifizetjük. A mi biztonságunkért és a tiédért is.  Jobb, mint félelemben élni. Ezen a karácsonyon fedezd fel Európát úgy, ahogy lennie kell, Magyarországon

- írta meg angolul a miniszterelnök.

 

