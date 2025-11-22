Orbán Viktor: A mi biztonságunkért és a tiédért is
Ezt üzente a miniszterelnök. Orbán Viktor az illegális migrációval kapcsolatban posztolt.
A X-en (korábban Twitter) osztott meg egy videót Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök az illegális migrációval kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést.
Ezt üzente Orbán Viktor
Napi 1 millió eurós brüsszeli bírság az illegális migránsok távol tartásáért? Kifizetjük. A mi biztonságunkért és a tiédért is. Jobb, mint félelemben élni. Ezen a karácsonyon fedezd fel Európát úgy, ahogy lennie kell, Magyarországon
- írta meg angolul a miniszterelnök.
