Orbán Viktor: A mi biztonságunkért és a tiédért is

A X-en (korábban Twitter) osztott meg egy videót Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök az illegális migrációval kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést.

Az X-en tett bejelentést Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezt üzente Orbán Viktor

Napi 1 millió eurós brüsszeli bírság az illegális migránsok távol tartásáért? Kifizetjük. A mi biztonságunkért és a tiédért is. Jobb, mint félelemben élni. Ezen a karácsonyon fedezd fel Európát úgy, ahogy lennie kell, Magyarországon

- írta meg angolul a miniszterelnök.