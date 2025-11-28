RETRO RÁDIÓ

Minimum 60 ezret venne ki a zsebünkből Magyar Péter adóterve

Kiszámolták pontosan. Magyar Péterék tervei adóemelést és az ingyenes egészségügy megszüntetését jelentenék.

Szerő: Metropol
2025.11.28.
Módosítva: 2025.11.28. 08:56
Az Ellenpont kiszámolta, hogyan érintenék a magyarokat Magyar Péterék tervei, amelyek drasztikus adóemelést és az ingyenes egészségügy megszüntetését jelentenék. A háromkulcsos, megemelt(15,22 és 33 százalékos)személyi jövedelemadó mellett azt vették alapul, hogy az emberek ugyanazt az egészségügyi ellátást szeretnék megfizetni, amit most kapnak-vagyis a jövedelmük 35 százalékát kellene majd ezért kifizetniük a magánbiztosítóknak - írja a Ripost. - Kiderült, egy most bruttó 500 ezer, nettó 372 ezer forintot kereső munkás havi 62 ezer forinttal, egy bruttó egymilliót-nettó 705 ezret-kereső informatikus havi 155 ezer forinttal, egy bruttó másfél milliót-nettó majdnem 1,1 milliót-kereső orvos havi 450 ezer forinttal kapna kevesebbet kézhez az új adó-és TB-rendszerrel. Mutatjuk a részleteket!

Kedden az Index nyilvánosságra hozta a Tisza legújabb, kiszivárgott gazdasági tervezetének néhány részletét. A több száz oldalas dokumentum alapján a baloldali párt lényegében teljesen felmondaná a társadalmi szolidaritást, és olyan terheket róna a magyar családokra, amire a Gyurcsány-Bajnai korszak óta nem volt példa.

Brutális megszorítások

Magyar Péterék totálisan átalakítanák az adórendszert, és bevezetnék a többkulcsos személyi jövedelemadót. Mint ismert, jelenleg nagyon kedvező, mindenkire egyaránt érvényes egykulcsos, 15 százalékos szja van. A Tisza ehelyett magasabb adókulcsú, többsávos adórendszert vezetne be.

Két új kulcsot tennének az eddigi 15 százalékos mellé: azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek, 22 százalékos, akik pedig bruttó 1,25 millió forint felett keresnek 33 százalékos szja-t kellene fizetniük. A bruttó átlagkereset jelenleg 687 100 Ft - vagyis már az átlagkeresettel rendelkezők (sőt, az annál kevesebbet keresők) is jóval többet fizetnének.

A nyilvánosságra hozott munkaanyag szerint Magyarék alapjaiban rendeznék át a TB-rendszert is. Megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át.

A nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók. A jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.

A Tisza kiszivárgott gazdasági programja. Forrás: Index

Mindenki rosszul járna

Ezek alapján megnézték, hogyan érintenék a Tisza tervei a bérből és fizetésből élő magyarokat, mennyit vinne el a fizetésekből a baloldali megszorítócsomag. 

Három jövedelemsávot vizsgáltak meg:

  • bruttó 500 ezer forint, amennyit például egy harmincas éveiben lévő rakodómunkás vagy egy fafeldolgozó gyári munkás kereshetett 2024-ben a KSH adatai szerint
  • bruttó 1 millió, amennyit egy negyvenes informatikus keres
  • bruttó 1,5 millió forintot, amennyit pedig egy harmincas éveiben lévő általános orvos vihetett haza a KSH szerint.

Minden esetben két eltartott gyermekkel számoltak.

Viszonyításként érdemes azzal kezdeni, hogy mi a helyzet most, a Fidesz-kormány idején. 

Ha valakinek 1 millió forint a havi bruttó munkabére, akkor 705 ezer forint lesz a nettó keresete, de a családi pótlékkal együtt 731 ezer forint érkezik a számlájára.

A Tisza gazdasági tervezete alapján ennél lényegesen kevesebb maradna a zsebekben. Bruttó 1 milliós fizetés esetén csupán 550 ezer forint lenne, amit ténylegesen megkapnának az érintett telekommunikációs mérnökök.

Ez 155 ezer forinttal kevesebb, mint jelenleg, ennyit venne el az állam a bruttó 1 millió forintot keresőktől, amennyiben Magyar Péter hatalomra jutna.

Magyar Péterék gazdasági tervei érzékenyen érintenék a magyar családokat. Forrás: Facebook

A havi bruttó 500 ezer forintot kereső munkást is nagyon hátrányosan érintenék a tervezett változtatások. Jelenleg ebből 372 500 forintot kap kézhez, azonban a Tisza-csomag bevezetése esetén ez az összeg csupán 310 ezer forint lenne. Nem nehéz kiszámolni: havi 62 ezer forinttal kerese kevesebbet.

Amennyiben valakinek 1,5 millió forint a bruttó fizetése, mert például egy általános orvos, akkor abból jelenleg közel 1,1 millió forintot kap kézhez. Ha azonban Magyar Péterék tervei valósággá válnának, akkor a tényleges fizetése csupán 613 500 forint lenne. Jelentősen kevesebb érkezne a számlára, mintegy 450 ezer forinttal. Mindebből jól látszik, hogy

a Tisza-csomag büntetné a munkát: minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle.

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője úgy értékelte a nyilvánosságra hozott terveket, hogy beigazolódott: Magyar Péterék mindent megtesznek, hogy teljesítsék Brüsszel elvárását. Adóemelésekkel a magyaroktól pénzt akarnak beszedni azért, hogy Brüsszel háborúját tudják folytatni és pénzelni.

 

