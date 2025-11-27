Ki is valójában Dálnoki Áron, aki a tiszás megszorítócsomag egyik háttérembere lehet?

A héten az Index mutatta be azt a vaskos irattömböt, amely a Tisza Párt választások utáni gazdasági tervéről szól. A dokumentum különböző fejezetekből áll, amelyeknek a végén gyakran szerepelnek különböző szignók. A lap elkezdte beazonosítani az aláírásokat, így fény derülhet arra, hogy kik is írták Magyar Péterék brutális megszorító csomagját – írja a Ripost.

Elkezdték a megszorítócsomagon szereplő aláírások beazonosítását. Dálnoki Ároné lehet az egyik

Fotó: Kaszás Tamás/Index

Az eddigi információk szerint a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott.

Dálnoki Áron, a milliárdos tiszás

Dálnoki Áron az óbudai Tisza Sziget vezetője, a 2024-es önkormányzati választásokon a Tisza négy fővárosi polgármesterjelöltje közül az egyik volt, a XVII. kerületben 16,99 százalékot ért el.

Dálnoki Áron életútja

Életpályáját a Bokros-csomag idején, Amerikában kezdte. Szakmai életében azóta a vadászat, a mezőgazdaság és a hitelezés is foglalkoztatta őt. A jelentősebb cégei között szerepel a Multifaktoring nevű hitelintézet, amely fontos betekintést nyújt Dálnoki üzleti érdekeltségeibe.

A tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. Ezzel egyidejűleg szintén vezető tisztségviselő volt itt egy bizonyos dr. Lóczy Zoltán is, aki a Gyurcsány-kormány idején a Közútkezelő közbeszerzésekért felelős szakjogásza volt, vagyis rálátással rendelkezhetett például a rossz emlékű, és hatalmas költségvetési károkat okozó, úgynevezett PPP-konstrukciós autópálya-szerződésekre

– írta korábban az Ellenpont. Külön figyelmet érdemel Dálnoki felesége is. Dálnoki-Bolgár Juditot 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címével illették, apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően. Dálnoki-Bolgár Judit édesapja, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, mintegy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa, egyúttal visszatérő szereplője a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának.

A nyilvántartás szerint három nagyméretű ház és egy lakás is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben, Budapest egyik legimpozánsabb környékén. Emellett a Perényi úton is található egy magas színvonalú lakóparki lakás;

Dálnoki itt szomszédja Ruszin-Szendi Romulusznak.

Ilyen családi háttérrel szinte természetes, hogy olyan adópolitikai tervezettel rukkol elő Dálnoki, amely kizárólag az átlagnál magasabb keresetűeknek lehet kedvező.