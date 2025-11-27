Ki is valójában Dálnoki Áron, aki a tiszás megszorítócsomag egyik háttérembere lehet?
Dálnoki Áront választották a Tisza Párt gazdasági munkacsoport vezetőjének.
A héten az Index mutatta be azt a vaskos irattömböt, amely a Tisza Párt választások utáni gazdasági tervéről szól. A dokumentum különböző fejezetekből áll, amelyeknek a végén gyakran szerepelnek különböző szignók. A lap elkezdte beazonosítani az aláírásokat, így fény derülhet arra, hogy kik is írták Magyar Péterék brutális megszorító csomagját – írja a Ripost.
Az eddigi információk szerint a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott.
Dálnoki Áron, a milliárdos tiszás
Dálnoki Áron az óbudai Tisza Sziget vezetője, a 2024-es önkormányzati választásokon a Tisza négy fővárosi polgármesterjelöltje közül az egyik volt, a XVII. kerületben 16,99 százalékot ért el.
Dálnoki Áron életútja
Életpályáját a Bokros-csomag idején, Amerikában kezdte. Szakmai életében azóta a vadászat, a mezőgazdaság és a hitelezés is foglalkoztatta őt. A jelentősebb cégei között szerepel a Multifaktoring nevű hitelintézet, amely fontos betekintést nyújt Dálnoki üzleti érdekeltségeibe.
A tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. Ezzel egyidejűleg szintén vezető tisztségviselő volt itt egy bizonyos dr. Lóczy Zoltán is, aki a Gyurcsány-kormány idején a Közútkezelő közbeszerzésekért felelős szakjogásza volt, vagyis rálátással rendelkezhetett például a rossz emlékű, és hatalmas költségvetési károkat okozó, úgynevezett PPP-konstrukciós autópálya-szerződésekre
– írta korábban az Ellenpont. Külön figyelmet érdemel Dálnoki felesége is. Dálnoki-Bolgár Juditot 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címével illették, apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően. Dálnoki-Bolgár Judit édesapja, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, mintegy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa, egyúttal visszatérő szereplője a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának.
A nyilvántartás szerint három nagyméretű ház és egy lakás is van, illetve volt a nevükön a II. kerületben, Budapest egyik legimpozánsabb környékén. Emellett a Perényi úton is található egy magas színvonalú lakóparki lakás;
Dálnoki itt szomszédja Ruszin-Szendi Romulusznak.
Ilyen családi háttérrel szinte természetes, hogy olyan adópolitikai tervezettel rukkol elő Dálnoki, amely kizárólag az átlagnál magasabb keresetűeknek lehet kedvező.
Tarr Zoltánnal vallottak színt
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy lakossági fórumon teljesen egyértelműen fogalmazott:
Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, meg kellene... választást kell nyerni és utána mindent lehet.
Az elhíresült felvételen Tarr Zoltán mellett ott ül Dálnoki Áron is, aki végig bőszen bólogat a Tisza Párt alelnökének minden szavára. Úgy látszik tehát egyetértenek abban, hogy hazudni kell a választóknak, és csak jövő április után lehet előállni a valódi tervekkel. Dálnoki ráadásul a felvétel elején a közönséget szondáztatja arról, hogy ki ért egyet a progresszív adóztatással. Az eredmény állítólag 90-10 százalék a többkulcsos adó javára.
Mi az a progresszív adózás?
Dálnoki baloldali gazdasági szakemberként ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben nyerne a Tisza Párt jövőre, akkor azonnali hatállyal meg kell szüntetni az egykulcsos adórendszert és be kell vezetni a többkulcsos – úgynevezett progresszív – adórendszert. Magyar Péterék megszorítócsomagjában ez így néz ki:
Brutálisan megsarcolnák az emberek keresetét Magyar Péterék. Azt tervezik, hogy bevezetik a progresszív szja-t. Ezzel gyakorlatilag minden átlagkereső zsebébe mélyebben nyúlna az állam. A Tisza megszorítócsomagja két új kulcsot emleget:
- 22 százalékos adót fizetnének azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek
- A bruttó 1,25 millió felett keresők esetében pedig már 33 százalékra ugrik az adókulcs.
Tehát a Tisza gazdaságpolitikai csomagjának ez a része széles társadalmi rétegek nettó fizetését érintené közvetlenül.
