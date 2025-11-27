Kik írták a Tisza Párt legújabb adócsomagját? Megkezdődött a szerzők beazonosítása
Három aláírás is szerepel a legújabb adócsomagon.
A Tisza-adók legújabb nyilvánosságra került csomagja több olyan intézkedést is tartalmaz, amely súlyos terheket jelentene, szinte mindenki esetében.
- a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
- a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
- 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal,
- valamint új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.
A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet egy több száz oldalnyi adótervezet, amelynek fejezeteit több aláírás, szignó hitelesíti. Miután Magyar Péter próbálja letagadni a tervezett adósarcsorozatot, az Index megpróbálta beazonosítani, hogy kiket kért fel az adócsomag elkészítésére – írja a Ripost.
Az eddigi információk szerint a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott. Dálnoki Áron az óbudai Tisza Sziget vezetője, a 2024-es önkormányzati választásokon a Tisza négy fővárosi polgármesterjelöltje közül az egyik volt, a XVII. kerületben 16,99 százalékot ért el. A politikusról a Mandiner készített részletes portrét, amelyben egyebek mellett ez áll: Dálnoki Áron már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott […], majd „egyszerre számos, különféle profilú cégben vállalt szerepet”.
A brutális adócsomagban több fejezet végén is szerepel egy olyan aláírás, amelyet az Index forrásai Lengyel Lászlóhoz kötnek. A jogász, közgazdász végzettségű Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója legutóbb szeptemberben beszélt hosszabban nyilvánosság előtt a Tisza Pártról. A népszerű baloldali elemző akkor a Bánó és Bolgár című műsor vendége volt, és egyebek mellett arról beszélt, hogy a választásokat követően szakértő kormányra volna szükség, különösen az első két évben lenne fontos szerinte, hogy komoly közigazgatási tapasztalattal rendelkező kormányfője legyen az országnak. A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa, a Tisza Szigeteknél rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita tavaly az Mfor podcastjében elismerte, hogy a Pénzügykutató Zrt. különféle programokat ír a Tisza Pártnak:
Van olyan szakértő Magyar Péter mellett, akinek az a dolga, hogy kutassa fel és építsen ki kapcsolatot a magyar kutatóintézetekben folyó munkával, megkereste a Pénzügykutatót […], a Kopint-Tárkit megkereste […], mi ajánlottunk neki jó párat, és mindenki hajlandó vele együtt dolgozni. Hát például a Pénzügykutatóban […] készül egy gazdasági program, készül önkormányzati program, készül állítólag oktatási program, készül külpolitikai program […], nyugdíjprogram is készül. Folynak ilyen munkálatok, ugye a Lengyel Lacinak mindig is ez volt a célja, hogy akkor elő lehessen venni valamit az íróasztal fiókjából. […] Vannak ilyen munkálatok. Felcsúti: A Tisza Párt semmiféle programalkotásában, aktivitásában nem vettem és nem veszek részt.
Az Index elérte Lengyel Lászlót, és megkérdezte tőle, hogy az ő aláírása szerepel-e a szöveggyűjtemény egyes fejezeteinek végén, illetve dolgozott-e a tanulmányok valamelyikén. A közgazdász kijelentette: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.”
Egy másik aláírás nagyon hasonlít Felcsuti Péteréhez.
Az ismert közgazdász, bankár, a Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) volt vezérigazgatója az elmúlt napokban is többször megszólalt a magyar gazdaságot érintő kérdésekben, a nagy múltú baloldali napilapban, a Népszavában múlt héten tette közzé Adók és mítoszok című írását, amelyben kritikusan elemzi a jelenlegi adózási rendszert. Felcsuti azóta A nagy hazugság címet viselő podcastban is beszélt erről.
Mivel szavai több ponton összecsengenek a tanulmánygyűjteményben szereplő egyes tervekkel, megkérdezték Felcsuti Pétert is, aki azt mondta, hogy „a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt”. Összességében megállapítható, hogy bár a megnevezett szerzők tagadták érintettségüket, az aláírások feltűnő egyezéseket mutatnak.
Miután a Tisza Párt adócsomagját leleplező cikk szerzőjét súlyos fenyegetések érték az Index a következőket tette közzé:
A 2025. november 26-án megjelent cikkünket követően a szerző súlyos, személyeskedő és fenyegető üzeneteket kapott, emberi méltóságában sértették. Ezek tartalma és hangneme olyan mértékben elfogadhatatlan volt, hogy mostani cikkünk szerzőjének személyével kapcsolatos további információt nem áll módunkban megosztani. Szerkesztőségünk minden esetben a tények pontos ismertetésére és a közérdeklődésre számot tartó információk felelős bemutatására törekszik, munkatársaink biztonsága pedig elsődleges számunkra.
