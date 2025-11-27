Kik írták a Tisza Párt legújabb adócsomagját? Megkezdődött a szerzők beazonosítása

A Tisza-adók legújabb nyilvánosságra került csomagja több olyan intézkedést is tartalmaz, amely súlyos terheket jelentene, szinte mindenki esetében.

a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,

a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,

32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal,

valamint új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet egy több száz oldalnyi adótervezet, amelynek fejezeteit több aláírás, szignó hitelesíti. Miután Magyar Péter próbálja letagadni a tervezett adósarcsorozatot, az Index megpróbálta beazonosítani, hogy kiket kért fel az adócsomag elkészítésére – írja a Ripost.

Az eddigi információk szerint a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott. Dálnoki Áron az óbudai Tisza Sziget vezetője, a 2024-es önkormányzati választásokon a Tisza négy fővárosi polgármesterjelöltje közül az egyik volt, a XVII. kerületben 16,99 százalékot ért el. A politikusról a Mandiner készített részletes portrét, amelyben egyebek mellett ez áll: Dálnoki Áron már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott […], majd „egyszerre számos, különféle profilú cégben vállalt szerepet”.

Fotó: Kaszás Tamás/Index

A brutális adócsomagban több fejezet végén is szerepel egy olyan aláírás, amelyet az Index forrásai Lengyel Lászlóhoz kötnek. A jogász, közgazdász végzettségű Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója legutóbb szeptemberben beszélt hosszabban nyilvánosság előtt a Tisza Pártról. A népszerű baloldali elemző akkor a Bánó és Bolgár című műsor vendége volt, és egyebek mellett arról beszélt, hogy a választásokat követően szakértő kormányra volna szükség, különösen az első két évben lenne fontos szerinte, hogy komoly közigazgatási tapasztalattal rendelkező kormányfője legyen az országnak. A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa, a Tisza Szigeteknél rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita tavaly az Mfor podcastjében elismerte, hogy a Pénzügykutató Zrt. különféle programokat ír a Tisza Pártnak: