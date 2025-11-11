RETRO RÁDIÓ

„Ennek éppen az ellenkezője történt” – Orbán Balázs helyretette Szent-Iványi Istvánt

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált az EP-képviselő szavaira.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.11. 11:50
Orbán Balázs Szent-Iványi István Fehér Ház

„Szent-Iványi István volt EP-képviselő szerint a Fehér Ház a magyar–amerikai csúcsot a legalacsonyabb szinten kezelte – ezt a következtetést abból vonta le a szakértő, hogy a Fehér Ház honlapján minden más aznapi tárgyalásról részletesebben beszámoltak, mint a csúcstalálkozóról. Ott voltam – és ennek éppen az ellenkezője történt.” – írja Facebook-oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs több részletet is megosztott ezzel kapcsolatban. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs helyretette Szent-Iványi Istvánt (Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala)

„Mielőtt a tárgyalás elkezdődött volna, az amerikai fél a szemem láttára küldte ki a leiratot készítőket a teremből. Az adminisztráció egyik magas rangú képviselője világossá tette, hogy miért történik ez: erre azért van szükség, mert komoly dolgokról, többek között az orosz–ukrán háború lezárásáról akarnak beszélni. Így is történt. Erről is hosszan beszéltünk. Úgy látszik, hogy az amerikai félnek is fontos, hogy a háborúpárti kör ne értesüljön a békepárti szervezkedés terveiről, meg nekünk is. Szent-Iványi István és a kör többi tagja pedig kinn morcoskodhatnak tovább.”
– olvasható Orbán Balázs bejegyzésében.

 

