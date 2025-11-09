Orbán Balázs: Zelenszkij adja meg a Magyarországnak járó tiszteletet!

RETRO RÁDIÓ

Orbán Balázs az ukrán elnöknek címezte posztját.

Orbán Balázs Zelenszkij, ukrán elnöknek üzent közösségi oldalán: "Senki sem kényszeríthet minket arra, hogy a magyar érdekek ellen cselekedjünk!"

Orbán Viktor nem Ukrajna ügynökeként, hanem a magyar nemzeti érdek mentén tárgyalt Washingtonban. Zelenszkij elnök ezt kérte számon Magyarországon: azt állítja, hogy aki nem az ukrán érdeket képviseli, az szükségszerűen az oroszoknak kedvez.



Az ukrán elnök szerint a magyar tárgyalódelegáció „Oroszország élő üzenetszolgálata volt az Egyesült Államokban”, és hazánk „Moszkva retorikáját szolgálja”, amikor nemet mond az ukrán EU-csatlakozásra.



Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti, hogy Magyarország (az Egyesült Államokkal szövetségben) a béke pártján áll. Ez azt jelenti, hogy nem egyik vagy másik harcoló fél érdekeit szolgáljuk, hanem a biztonságot és a gazdasági stabilitást tartjuk szem előtt – akkor is, ha ezzel gyakran egyedül maradunk Európában.



Humanitárius és nemzeti érdek alapon most is együttműködünk Ukrajnával, például energetikai téren, de senki – még Zelenszkij elnök sem – várhatja el, hogy Magyarország a magyar helyett ukrán érdeket szolgáljon.



Ugyanez vonatkozik Ukrajna EU-csatlakozására is: a magyar emberek az erről szóló véleménynyilvánító szavazáson világosan döntöttek, és nemet mondtak Ukrajna gyorsított csatlakozására.



Így Ukrajna elnökétől ugyanazt kérjük, amit Trump elnök is kért Brüsszeltől: tartsa tiszteletben a magyarok döntését, és adja meg a Magyarországnak járó tiszteletet.

- üzente az ukrán elnöknek Orbán Balázs.

