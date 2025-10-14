Trump a 2026-os választásokról: Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni

„Orbán Viktor egy remek vezető” – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke az emelvényen, a világ fontos vezetői előtt Sharm El-Sheik-ben az izraeli-palesztin békét megteremtő konferencián.

Trump elmondta azt is, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort, utalva ezzel a két politikus remek kapcsolatára.

Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni

– méltatta hazánk miniszterelnökét Trump, valamint megköszönte neki azt, hogy Magyarország támogatja Trump Amerikáját.

Szó szerint ezt mondta:

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

Az Egyesült Államok elnöke azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.