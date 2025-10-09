RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: az Otthon Start 1990 óta a legsikeresebb hitelprogram

Gulyás Gergely szerint a lakáspiac élénkülését az is mutatja, hogy október végéig mintegy 26 ezer új lakóingatlan-hirdetés jelent meg. Az Otthon Start valódi támogatást nyújt azoknak, akik saját ingatlant szeretnének.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 16:56
,,Az Otthon Start a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram, már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés" - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Szerdai ülésén a kormány meghallgatott egy összefoglalót az Otthon Start Programról
Gulyás Gergely közölte, hogy a kormány szerdai ülésén áttekintette az Otthon Start Program eddigi eredményeit, és több döntést is hozott, amelyek részleteit pénteken ismertetik.

A miniszter kiemelte: a kormány számára elsődleges cél, hogy újra lendületet kapjon a hitelezés, mivel ez a gazdasági növekedés és az otthonteremtés szempontjából is meghatározó. Ennek érdekében indították el a fix, 3 százalékos kamatozású Otthon Start Programot, amely szerinte a rendszerváltozás óta a legsikeresebb lakáshitel-konstrukció. 

Az első három hétben naponta közel ezer igénylés érkezett, a jóváhagyott hitelek összege pedig összesen 380–400 milliárd forint körül alakul. Az igénylők átlagosan 33 millió forintot kérnek, több mint 80 százalékuk 40 év alatti, az átlagéletkor pedig 34 év 

– ismertette.

A kérelmek földrajzi megoszlása arányos: egyharmaduk a fővárost és környékét, kétharmaduk pedig az ország többi részét érinti. Az új építésű ingatlanokra beadott kérelmek aránya meghaladja a 10 százalékot. Gulyás szerint a lakáspiac élénkülését az is mutatja, hogy október végéig mintegy 26 ezer új lakóingatlan-hirdetés jelent meg, ami 20 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. Emellett már több tízezer új lakás felépítésére is érkeztek kérelmek a fejlesztőktől.

Összegzésként hangsúlyozta: az Otthon Start valódi támogatást nyújt azoknak, akik saját ingatlant szeretnének vásárolni, de a bérlők is profitálnak belőle, mivel a program hatására a lakásbérleti díjak is csökkenni kezdtek – közölte az MTI.

 

