RETRO RÁDIÓ

A többség unta vagy kínosnak tartotta Magyar Péter beszédét

A politikai elemző, Nagy Attila Tibor szerint is sokak számára kínos perceket okozott a beszéd. Az emberek túlnyomó többsége unalmasnak és kínosnak tartotta Magyar Péter beszédét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 20:25
Magyar Péter Tisza Párt október 23.

Ki nem unatkozott Magyar Péter beszéde alatt? – tette fel a kérdést Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán a Magyar Nemzet szerint.

Magyar Péter azonban maga is reagált a kritikákra, és próbálta magyarázni a rendezvény jelentőségét.
Az emberek túlnyomó többsége unalmasnak és kínosnak tartotta Magyar Péter beszédét.   Fotó: Ripost

A kommentek pedig magukért beszéltek:

Magyar beszéde annyira jelentéktelen volt, hogy a Facebook fel se dobta nekem

 – írta egy kommentelő. 

Egy másik komment pedig így hangzott: 

Pusztító volt, az összes fellépővel együtt. Az Árad a Tiszát! min. százszor artikulátlanul elüvöltő, rikácsoló gyerekkel vallatni lehetne: az összes idegszálamat kitépte. A Nabuccót is sikerült meggyaláznia a Tisza nótafájának és ripacsának

„Valami kegyetlen az a monoton, gépies hangon való üvöltözés” – írta egy újabb kommentelő.

„Hát azt is lehet rá mondani, hogy unalmas volt! De nekem egy másik szó jutott rögtön eszembe: kínos” – válaszolta valaki. 

Volt, aki panaszkodott: 

Tényleg nem bírtam végighallgatni, pedig nagyon akartam, de nem ment.

Végül az i-re ez a komment tette fel a pontot

Iszonyatosan hosszú volt. Mindig, minden beszédét nyújtja, mint a rétestésztát. Stúdióban, bárhol. Megőrülnék egy ilyen ember mellett, aki levegőt sem vesz, állandóan csak beszél. Nyugalom nulla

A kommentelők többsége tehát unalmasnak, hosszúnak, kínosnak tartotta Magyar Péter mai beszédét.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu