RETRO RÁDIÓ

„Mehetsz vissza pólókat árulni!” – üzent noÁrnak a Szabó Zsófi mellett kiálló Szentkirályi Alexandra

„A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság.” Szentkirályi Alexandra erős Facebook-posztot és videót tett ki.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 08:29
Módosítva: 2025.09.24. 08:32
Szentkirályi Alexandra Szabó Zsófi Noár

Támadják a tiszások Szabó Zsófit, aki kiállt a normalitás, a higgadtság, és a konzervatív értékek mellett. Szentkirályi Alexandra friss videóval reagált noÁr szavaira.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra kiállt Szabó Zsófi mellett, üzent noÁrnak (Fotó: Bors)

Szentkirályi Alexandra nem hagyta szó nélkül noáR hergelését

„Lenézik mert anya, fenyegetik mert kiállt a véleménye mellett, gyűlölik, mert érzik a vesztüket. Ez a tiszás hergelővezérek reakciója arra, hogy Szabó Zsófi a normalitás, a higgadtság, és a konzervatív értékek mellett állt ki. Aki nem veled, az ellened – vallják ők és kíméletlenül hazudnak, hergelnek, provokálnak.”
– írta a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a Facebook-oldalán. Majd így folytatta:
„Gondoljunk bármit is a világról, minden magyar ember sokkal jobb bánásmódot érdemel ennél. De nem szabad felhúzzuk magunkat, nem szabad az ő stílusukban válaszolni. A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság. Ezért fog a hit és a szeretet győzedelmeskedni a gyűlölet felett, ezért fogunk nagyot nyerni áprilisban. Neked pedig kitartást, Zsófi és ne aggódj, sokkal többen vagyunk veled, mint ahányan támadnak!”

Nézd meg Szentkirályi Alexandra friss videóját, melyben elhangzik a noÁrnak címzett üzenet „Mehetsz vissza pólókat árulni”!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu