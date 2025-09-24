„Mehetsz vissza pólókat árulni!” – üzent noÁrnak a Szabó Zsófi mellett kiálló Szentkirályi Alexandra

Támadják a tiszások Szabó Zsófit, aki kiállt a normalitás, a higgadtság, és a konzervatív értékek mellett. Szentkirályi Alexandra friss videóval reagált noÁr szavaira.

Szentkirályi Alexandra nem hagyta szó nélkül noáR hergelését

„Lenézik mert anya, fenyegetik mert kiállt a véleménye mellett, gyűlölik, mert érzik a vesztüket. Ez a tiszás hergelővezérek reakciója arra, hogy Szabó Zsófi a normalitás, a higgadtság, és a konzervatív értékek mellett állt ki. Aki nem veled, az ellened – vallják ők és kíméletlenül hazudnak, hergelnek, provokálnak.”

– írta a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a Facebook-oldalán. Majd így folytatta:

„Gondoljunk bármit is a világról, minden magyar ember sokkal jobb bánásmódot érdemel ennél. De nem szabad felhúzzuk magunkat, nem szabad az ő stílusukban válaszolni. A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság. Ezért fog a hit és a szeretet győzedelmeskedni a gyűlölet felett, ezért fogunk nagyot nyerni áprilisban. Neked pedig kitartást, Zsófi és ne aggódj, sokkal többen vagyunk veled, mint ahányan támadnak!”

