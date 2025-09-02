Kocsis Máté: Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni?

Durván beszólt Magyar Péteréknek.
"Újabb kísérletet tesznek Magyar Péterék most hétvégén, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési-botrányukról. Közismert, hogy a polgári oldal ismert szereplői minden évben Kötcsén indítják az őszi politikai szezont. Idén sem lesz ez másképp" - írta Facebook-posztban Kocsis Máté.
Az elmúlt időszakban hatalmas lett a riadalom és a kapkodás a tiszások között, hiszen
"Mit tehet ebben a helyzetben ez a Magyar Péter-féle dühös és erőszakos baloldali kisebbség?" - tette fel a kérdést Kocsis Máté. A provokáció szervezésének célja Kocsis Máté szerint az, hogy eltereljék a figyelmet kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről.
"Tiszások és Magyar Péter! Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni? Vagy hogy Tarr Zoltán alelnököt felidézzük: mi az a “számtalan olyan dolog, amiről nem lehet beszélgetni” a választásokig?"
Nektek kampó van. Ezen már a fröcsögés, a provokáció és az uszítás sem fog segíteni.
- zárta gondolatait a Fidesz frakcióvezetője.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.