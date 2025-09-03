Döbbenetes: luxusban élő milliárdos adópolitikai szakértő készítette el a Tisza-adó tervét

Dagad a botrány a kiszivárgott Tisza-csomag és a Tisza-adó körül. Míg a párt tagadja, hogy emelnék az adókat, többen felháborodtak az adóemelés mértékén, hiszen jelentősen befolyásolná a tanárok, az orvosok és a katonák fizetését is. Gyakorlatilag minden magyar ember rosszul járna. Az Ellenpont portálon nyilvánosságra hozott adatokból kiderül, hogy a Tisza adópolitikai szakértője, Dálnoki Áron milliárdos, egy oligarcha-család tagja, aki szervesen részt vett a Tisza adópolitikai tervezetének háttérmunkálataiban.

Dálnoki Áron luxuspáholyból emelné a magyar emberek adóját (Fotó: Dálnoki Áron Facebook-oldala)

Kicsoda valójában Dálnoki Áron? Elképesztő részletekre derült fény

A Tisza javaslatának lényege, hogy az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne a jelenlegi 15 százalékos adókulcs helyett. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Bár Magyar Péter korábban a jövedelemadó csökkentését ígérte, ez rengeteg magyar embernek plusz adóterhet jelentene.

Ugyanakkor Magyar embere, a Tisza adópolitikai szakértője, Dálnoki Áron nem igazán érezné meg a reálkeresetek csökkenését. Nyilvános önéletrajzából ugyanis kiderül, hogy jól fizető cégvezetői pozíciókból érkezett a Tisza Párthoz.

Életpályáját a Bokros-csomag idején, Amerikában kezdte. Szakmai életében azóta a vadászat, a mezőgazdaság és a hitelezés is foglalkoztatta őt. A jelentősebb cégei között szerepel a Multifaktoring nevű hitelintézet, amely fontos betekintést nyújt Dálnoki üzleti érdekeltségeibe.

A tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. Ezzel egyidejűleg szintén vezető tisztségviselő volt itt egy bizonyos dr. Lóczy Zoltán is, aki a Gyurcsány-kormány idején a Közútkezelő közbeszerzésekért felelős szakjogásza volt, vagyis rálátással rendelkezhetett például a rossz emlékű, és hatalmas költségvetési károkat okozó, úgynevezett PPP-konstrukciós autópálya szerződésekre.

– írja az Ellenpont.

Külön figyelmet érdemel Dálnoki felesége is. Dálnoki-Bolgár Juditot 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címével illették, apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően. Dálnoki-Bolgár Judit édesapja, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, mintegy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa, egyúttal visszatérő szereplője a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának.