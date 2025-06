Menczer Tamás: Tábornok úr! Közel az igazság órája!

Friss videóval jelentkezett közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz országgyűlési képviselője a következő szavakkal vezette be a felvételt: „Tábornok úr! Közel az igazság órája! (Avagy mit mondott Ruszin-Szendi Romulusz?)”

Fotó: Bús Csaba

„Itt van nekünk ez a derék Ruszin-Szendi Romulusz. Amikor ő hivatalban volt, amikor a pozícióját betöltötte, akkor ő kiment a világ legerősebb katonai szövetségének, a NATO-nak, amelynek tagjai vagyunk az üléseire és azt mondta, hogy dicsőség Ukrajnának. Nem azt, hogy dicsőség Magyarországnak, azt mondta, hogy dicsőség Ukrajnának, majd az ott elhangzottakról meghamisította a jelentést itthon és azt adta a főnökeinek. De az igazság órája az közel van, és egyre közelebb érünk hozzá, ugyanis a Honvédelmi Minisztérium világossá tette, hogy ezen a héten – emlékeim szerint csütörtökön – az illetékes parlamenti bizottság ülésén be fogja mutatni a hangfelvételeket arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz hogyan is viselkedett, mit is mondott, és hogy mondta-e vagy nem mondta azt, hogy dicsőség Ukrajnának a NATO ülésein.”

– mondta videójában Menczer Tamás. Majd a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója bejátszott egy részletet arról, amikor újságírók kérdezték a témával kapcsolatban Ruszin-Szendi Romuluszt, aki nem volt hajlandó egyértelmű választ adni, inkább visszakérdezett: „Ez fontos?”

„Ez fontos? Igen, igen, mondhatnánk, igen drága, kedves tábornok úr, igen fontos lenne tudni, hogy a vezérkari főnök, vezérkari főnök ideje alatt azt mondta-e, hogy dicsőség Ukrajnának vagy nem? Nekünk ugyanis a kormánynak volt és van egy világos álláspontja. Béke, tűzszünet, nem belekeveredni és belevonódni a háborúba. Na, ezért mondjuk, hogy Voks 2025.”

– összegzett Facebook-oldalán közzétett videója végén Menczer Tamás.

Nézd meg a teljes felvételt!