Menczer Tamás: Ha Brüsszel végre tudja hajtani az ukrán tervet, akkor a magyar villanyszámla megduplázódik

Brüsszelben döntöttek, és azt a döntést hozták, hogy Ukrajnát gyorspályán behozzák az Európai Unióba, és emellett azt a döntést is meghozták, hogy minden lehetséges eszközzel támogatják Ukrajnát. Amit most Brüsszel csinál vagy csinálni akar, az az ukrán terv végrehajtása. Ugyanis Brüsszel úgy akarja segíteni Ukrajnát, hogy Európát elzárja, elvágja az orosz nyersanyagoktól, az orosz földgáztól és kőolajtól. Amennyiben ez sikerül, ha Brüsszel végre tudja hajtani az ukrán tervet, akkor a magyar villanyszámla megduplázódik, átlagosan 7 ezerről 14 ezer forintra, a gázszámla pedig háromszorosára vagy 3,5-szeresére nő átlagosan 16 ezerről 54 ezer forintra, és ez felháborító. Ezzel szemben a magyar kormány és a kormánypártok kizárólag a magyar érdeket tartják szem előtt és a magyar érdeket képviselik, képviseljük, ezért mondjuk azt, hogy mindenki vegyen részt a Voks 2025-ön, mondjunk nemet Ukrajna uniós tagságára, online is lehet.