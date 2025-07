Végleg elhalkult a hang, ami generációkat kísért – elhunyt a legendás szinkronszínész

A Pokémon és a Sonic, a sündisznó legendás szinkronszínésze, James Carter Cathcart 71 éves korában elhunyt.

A Pokémon szinkronszínésze, James Carter elhunyt Fotó: Pixabay

Örökre elment a Pokémon szinkronszínésze, James Carter

A Jimmy Zoopi néven is ismert, közkedvelt szinkronszínésznél két évvel ezelőtt torokrákot diagnosztizáltak, és a héten örök nyugalomra tért. James Carter az angol nyelvű Pokémon-szinkronban olyan ikonikus karaktereknek kölcsönözte a hangját, mint Oak professzor, Miaú, Gary Oak és James, a Rakéta csapatból.

A legendás szinkronszínész hospice ellátásban hunyt el Forest Hillsben, New York államban. A tragikus hírt felesége, Martha Jacobi osztotta meg csütörtökön egy rajongói Facebook-csoportban.

Az első Pokémon szerepét 1998-ban kapta a Pokémon: Az első film című moziban, és 2020-ban volt az utolsó, a Pokémon: A dzsungel titkai című filmmel.

Pokémon szerepei mellett ő adta a hangját Vector, a krokodil karakterének, a Sonic X című sorozatban és a Shadow, a sündisznó videójátékban is. James Carter több anime sorozatnak is kölcsönözte a hangját, többek között a Yu-Gi-Oh! Duel Monstersnak és a Kirby: Right Back at Ya!-nek.

Az egyik legörömtelibb, leglelkesebb, legjószívűbb és legtehetségesebb lélek többé már nincs közöttünk. James Carter Cathcart, te valóban egyedi voltál, gyengéd, gyönyörű, játékos zseni, és örülök, hogy barátomnak nevezhettelek. A toll, a zongora és a mikrofon mestere. Sokak barátja. Szerető apa és férj

ľ írta Erica Schroeder a Pokémon és a Sinoc szinkronszínésznője.

A Led Zeppelin egykori dobosa, Leesa Harrington-Squyres is megemlékezett a legendás szinkronszínészről: „Hősiesen küzdött azzal a borzalmas betűs betegséggel. Micsoda FANTASZTIKUS zenész és szinkronszínész volt… Miaú és Jake hangja a Pokémonban (ő írta a forgatókönyveket is!). Ő volt az egyik első ember, akivel megismerkedtem, amikor ideköltöztem. Szívből együtt érzek a gyermekeivel és barátaival. Hiányozni fog.”

James Carter temetésére augusztus elején kerül sor New Yorkban.