Dömötör Csaba: az Európai Néppárt e heti kongresszusa a bizonyíték

Az Európai Néppárt e heti kongresszusa a bizonyítéka annak, hogy a teljes brüsszeli elit elkötelezte magát Ukrajna gyorsítópályás uniós tagsága mellett – jelentette ki Dömötör Csaba szerdán Keszthelyen.

A Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypárt országjárása keretében tartott fórum előtti sajtótájékoztatón kifejtette: Ursula von der Leyen és Manfred Weber felszólalásai, valamint az Európai Néppárt állásfoglalása is egyértelműen azt követelik, hogy fel kell gyorsítani a tagsági eljárást. Azt is mondják, hogy minden tárgyalási fejezetet meg kell nyitni még ebben az évben. Azt várják, hogy az EU belső reformját is el kell végezni azért, hogy az Európai Unió a tagságra készen álljon, tehát nem Ukrajnának kell igazodni bizonyos ügyekben, hanem azt várják el, hogy az uniós intézményrendszer, az uniós programok igazodjanak az ukrán tagsághoz. Az ukrán tagság mielőbbi elérése az elsődleges cél az EU számára – vélekedett a politikus.

Hozzátette: Magyar Péter szerint irreleváns, lehetetlen és nem is lényegi probléma mindez, mondja ezt annak a Tisza Pártnak a vezetője, amely párt az Európai Néppárt szerves része, ez Manfred Weber beszédéből is kiderült.

A politikus kijelentette: ezért is elfogadhatatlan, hogy le akarnak tagadni egy olyan tervet és folyamatot, amely alapjaiban változtathatja meg az Európai Uniót, és amelynek következményeiről még csak beszélni sem akarnak.

Dömötör Csaba adatokat ismertetve közölte: a háború helyreállítási költségei az Európai Parlament költségvetési bizottsága szerint 453 milliárd euróra rúgnak.

Ukrajna közös piacra történő belépését sürgeti Brüsszel

A Financial Times megszerzett egy európa tanácsi dokumentumot, amely 26 milliárd eurós többletköltségről szól az ukrán bővítés kapcsán, ami 10 ezer milliárd forintnak megfelelő összeg.

Egy másik tanulmány szerint a magyar gazdák átlagosan 17,5 százalékkal kisebb támogatásra lennének jogosultak, a kohéziós források pedig 15-22 százalékkal csökkenhetnek jó pár mostani uniós tagország esetében, amelyek közé tartozik Magyarország és Spanyolország is

– sorolta a képviselő. Szerinte Magyar Péter azért tagadja, hogy ez probléma, mert be kell állniuk a sorba, mindent megszavaznak, amit elvárnak tőlük. Ez látható volt az elmúlt hónapokban, így cserébe mindent megkapnak a kampányukhoz, támogatást, mentelmi jogot vagy éppen azt, hogy politikai okokból visszatartják a Magyarországnak járó uniós forrásokat.