Dömötör Csaba: Hiába tagadja Magyar Péter, Brüsszelben gyorsítópályán akarnak tagságot adni Ukrajnának

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, a magyar politikában sokan és sokféleképpen próbálják tagadni, hogy Ukrajnának Brüsszelben gyorsítópályán akarnak tagságot adni. Magyar Péter például azt mondja, hogy ez az egész irreális hazugság, irreleváns és nem is lehetséges.

Hiába tagadja, állásfoglalások és nyilatkozatok sora bizonyítja a gyorsítópályás bővítési szándékot

- fogalmazott.

Emlékeztetett: Ursula von der Leyen Kijevben, az Európai Bizottság elnökeként jelentette ki nemrégiben, hogy Ukrajna már 2030 előtt EU-tag lehet.

Mi ez, ha nem gyorsítópálya?

- fogalmazott a politikus.

Szavai szerint a gyorsított bővítési szándék abból is látszik, hogy Marta Kos uniós bővítési biztos "politikai turnét" indított azért, hogy támogatást szerezzen az ukrán tagsághoz.

Dömötör Csaba a bővítési biztos állásfoglalásait idézte, aki egyebek mellett a következőket mondta: "akármi is legyen, Ukrajna sokkal mélyebben integrálódik az európai gazdaságba. Nem csak a tagság pillanatában, hanem már korábban is. Ez már zajlik. Felgyorsítjuk" - mondja Marta Kos a fideszes politikus elmondása szerint, aki hozzátette: tehát az EU felgyorsítja Ukrajna integrációját az egységes piac más részeibe is.

Az EP-képviselő közölte továbbá: a bővítési biztos szerint mindennek tovagyűrűző hatása lehet különösen Ukrajna szomszédaira, így Magyarországra, Lengyelországra és Szlovákiára is. Uniós szinten tehát "nagyon is tisztában vannak azzal, hogy ennek következményei vannak" - jelentette ki.

Közölte továbbá, Marta Kos azzal is érvel, hogy "aki Ukrajnába fektet be, az a holnap Európájába fektet be".

Az Európai Bizottság szerint tehát nagyon is reális, Magyar Péter figyelmébe is ajánlom ezt a kifejezést: nagyon is reális az ukrán bővítés 2030-ig

- fogalmazott a Fidesz EP-képviselője.

Közölte továbbá: pár nappal ezelőtt az uniós bizottság illetékes szóvivője a következőket mondta: "soha nem látott gyorsasággal zajlik a szűrési folyamat. Az Európai Bizottság a maga részéről minden támogatást megad Ukrajnának. A bővítési tervek prioritást élveznek a bizottság számára".