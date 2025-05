Honvédelmi miniszter: Nekünk, magyaroknak határozottan nemet kell mondanunk erre az őrültségre!

Az Európai Néppárt a háború folytatásában érdekelt, és már most is súlyos károkat okozott az Uniónak az Ukrajnának nyújtott, korlátlan támogatás – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter különösen veszélyesnek tartja, hogy mindehhez magyarországi szövetségeseik is akadnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta véleményét az Európai Néppárt háborúhoz való hozzáállásáról (Fotó: Mészáros János)

„Manfred Weber és bandája már elég sok bajt csinált az Európai Uniónak, és ezen keresztül Magyarországnak is” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter friss videójában, amikor arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy az Európai Néppárt szerinte folytatni akarja a háborút.

Ukrajna gazdasági és pénzügyi és katonai támogatása számolatlanul, már így is annyi annyi bajt okozott az Európai Uniónak, hogy az leírhatatlan. Ennek a folytatása egyszerűen nem fér a fejembe

– jelentette ki a honvédelmi miniszter. Kiemelte azt is, hogy a Néppárt törekvéseihez magyarországi szövetségeseket is találtak, akik szerinte ugyanezt az irányt támogatják, és így próbálnak politikai hatalomhoz jutni. „Ez különösen nagy kockázatot jelent minden magyar ember számára” – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky szavai egy újabb jelei annak, hogy a kormány a közelgő EP-választások kampányában markánsan békepárti álláspontot képvisel, és az Európai Néppártot háborúpártinak igyekszik bemutatni – mutat rá a Magyar Nemzet.

„Szégyen, amit művelnek! Nekünk, magyaroknak határozottan NEMET kell mondanunk erre az őrültségre!” – írta Facebook-oldalán közzétett videóhoz Szalay-Bobrovniczky Kristóf.