Kelemen-Kokas páros: A házasság olyan, mint a levegővétel – szívmelengető videó!

A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár gyermekkoruk óta ismerik egymást, már tizenévesen együtt „játszottak” (hegedűn). Közös életük eddigi 27 éve alatt 4 gyermeknek adtak életet, szeretik és nevelik őket, miközben minimum 2600 koncertjük volt az ország és a világ számos pontján. Azt mondják, a házasság számukra áldás, a világ legtermészetesebb állapota: olyan, mint a levegővétel.

A Kelemen-Kokas házaspár számára szétválaszthatatlan a család és a zenélés Fotó: Metropol

Kelemen Barnabás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, Pertis Pali cigányprímás unokája, a Fesztivál Akadémia Budapest alapítója és művészeti vezetője. Felesége, Kokas Katalin Liszt Ferenc-díjas hegedű- és brácsaművész, érdemes művész, a Fesztivál Akadémia Budapest alapítója és művészeti vezetője. Ami azonban ennél is több: két szerethető ember, olyan páros, akik számára szétválaszthatatlan a család és a hangszeres játék: azt csinálják munkaidőben és a magánéletben is, amit szeretnek. Kati és Barnabás együtt a családjuk szíve-lelke. A házaspár az otthonukban fogadott minket – gyermekeik társaságában.

- Hogy indult a közös utatok?

Kelemen Barnabás

„Miután befejeztük a tanulmányainkat, és kvázi lediplomáztunk, utána rögtön, komoly versenyeken indulhattunk el Katival, amelyeket meg is nyertünk. Ennél is csodálatosabb az az év, amikor a házasságban köthettük össze az életünket, mert onnantól kezdve a családalapítás volt a legszentebb cél az életünkben. Számomra ez az első komoly mérföldkő.

Kokas Katalin

„12 éves voltam, amikor egy padba kerültünk a szolfézs órákon, zeneirodalom órán is sokszor, és hát onnantól fogva ismerem., és figyelem, és ő meg engem.”

A színpadon és otthon is teljes öszzhangban Fotó: Fodor Erika / Metropol

-Számokban a házasságotok?

Kokas Katalin

„4 gyerek, legalább 4 hegedű, két zongora, egy csembaló. Illetve, nekünk van két hegedűnk, amin játszunk, meg a Gazsi, meg az Olga, de hát már a Zsigának is van, szóval igazából öt hegedű. Meg a barokk hegedű.”

A Kokas-Kelemen ifjú pár

-Hány koncert?

Kelemen Barnabás

„Szerintem átlagosan van 2 koncert hetente, tehát évente 100, ez 26 év alatt 2600, minimum.”

-A nagylányotoknak hogyhogy nincs hegedűje?

Kokas Katalin

„Hanna a színjátszás felé ment el, és énekel. Az Operett Színház mellett az improvizáció és a jazznek a világát érzi legközelebb magához. Legutóbb a Vojnovich Villában énekelt Sárközy Laliékkal, akihez különös kapcsolatunk van.”

Kelemen Hanna Sárközy Laliékkal a Vojnovich Villában Fotó: Fodor Erika

Kelemen Barna

„Pertis Pali, az én nagyapám is cigányprímás volt, eléggé híres…és Lalinak a nagypapája is egy fantasztikus prímás volt az ötvenes években. Ebben a csapatban Szakcsi Lakatos Robi is ott volt, aki zongorázott. Készül egy lemez is, de ugye, az improvizáció miatt ez nem olyan egyszerű: pont elkapni azt a pillanatot, amikor együtt állnak a csillagok.”

-A két színpadon álló művész otthon anya és apa. Hogy csináljátok?

Kelemen Barna

„Nálunk is felkel a nap, járnak bölcsibe, óvodába, iskolába a gyerekek. Egyetemre felvételiznek.”

Kokas Katalin

„ A fényképeinket nézegetve szembesültem vele, hogy nálunk a családban állandóan ott a hangszer. Ha nyaraltunk, ha nem. Minden gyerekem kezében a kezdetektől fogva, mint egy kisbaba – a félévesnek a kezébe, az egy évesnek a kezébe. Ezen gondolkodtam ma, hogy mennyire nincs semmilyen határvonal. Nincs ez nincs szétválasztva, nekünk nem munkánk van, hanem mi ezt szeretjük, és ez egybeforrt velünk. Nálunk nincs hegedű meg én, hegedülés vagy koncertek, meg család, hanem ez mind így teljesen egy.”

Kelemen Barnabás

„Gazsi fiunk, mikor elsős volt, egyszer azt kérdezte: mama, mit csinálnak a normális emberek? Ezt meg miért kérdezed? Hát, hogy másoknak a szülei dolgoznak, de ti csak játszotok- válaszolta Gazsi. Teljesen igaz, és minden nyelven úgy mondják, hogy a hangszereken játszanak a zenészek.

Kokas Katalin: 12 éves korom óta figyelem, ő meg engem Fotó: Metropol

-Mit jelent számotokra a házasság?

Kelemen Barnabás

„Áldás vagy áldott család – ezek jutnak eszembe elsőként. Amiben nagy különbség volt az életünkben az első 7 év után, aztán az esküvő, az mindenképp ebbe az irányba vitte az életünket.”

Kokas Katalin

„A házasság fogalma az a születésemtől fogva indul végül is, merthogy a szüleim is házasok. Ilyen értelemben én mindig házasságban éltem. A szüleim házasságában éltem, és onnan átléptem a sajátoméba, és abban bízom, hogy a gyerekeim is a házasságban fognak élni, ami a legtermészetesebb állapot. Olyan, mint a levegővétel.”