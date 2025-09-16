Szívszorító: "Ez a legrosszabb drog, amit valaha láttam" - Az apa összetört, miután fia a drog miatt halt meg

A 23 éves férfi, Ethan Hamer napokkal a halála előtt nem evett, inkontinenssé vált, és kórházba került. A fiatal éveken át tartó ketamin használat után odáig jutott, hogy már nem tudta visszatartani a vizeletét, majd nem sokkal a kórházból való elbocsátása után meghalt.

A fiatal férfi belehalt az éveken át tartó legnépszerűbb drog használatába / Fotó: Pexels (illusztráció) / Pexels (illusztráció)

A férfi állapota egyre csak rosszabbodott

Ethan 14 éves kora óta drogozott, amihez egyre erősebben kötődött, különösen édesanyja 2024-ben bekövetkezett halála után. Apja szerint állandóan pisiszagú volt, nem tudta tartani a vizeletét, és már csak a drogra tudott gondolni. Étkezései is teljesen felborultak, előfordult, hogy kanállal evett nyers szószt.

Április 24-én Ethan mentőt hívott erős hasi fájdalmak miatt, és kórházba került veseelégtelenséggel. Egy nappal később azonban saját felelősségére távozott, hiába figyelmeztették az orvosok. Édesapja értesítette a szociális szolgálatot, de kérését figyelmen kívül hagyták. Április 28-án Ethan meghalt.

Az apa szerint fia nemcsak fogyasztó, hanem adósságai miatt terjesztő is lett, hogy finanszírozhassa szokását. A halottkém megerősítette, hogy a Ethan halála drogokhoz köthető.

Craig most azt szeretné elérni, hogy a ketamint sorolják át a legsúlyosabb, A kategóriás drogok közé. Úgy véli, ezzel drágábbá és kevésbé hozzáférhetővé válna a fiatalok számára.

Ez a legrosszabb drog, amit valaha láttam

- idézte az apa szavait a The Mirror.

Az apa arra kéri a szülőket, hogy vegyék nagyon komolyan, ha gyermekük ketamint használ.